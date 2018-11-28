Все участницы «Серебра» ушли из группы

«Нынешний состав — Оля, Катя, Таня — прекращает свое существование в феврале 2019 года. Я делаю акцент на слове “состав”, потому что SEREBRO не заканчивается. Хочу сказать сразу — мы не расстаемся насовсем. Мы перестаем быть вместе в системе координат триединства, но не уходим из музыки», — написала Серябкина.