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17:20 (мск), источник: Mail Новости

Польский суд разрешил родителям назвать своего сына в честь героя «Звездных войн»

Дело рассматривалось четыре года.

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Журналист из Варшавы Войцех Сташевски выиграл суд против Совета польских лингвистов и местных регистрационных органов, которые выступали против необычного имени его сына.

Четыре года назад Войцех стал отцом. Его супруга Кинга родила сына, которого родители решили назвать Игорь.

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Статья
О чем может рассказать имя ребенка

Проблемы начались, когда супруги захотели официально дать малышу второе (среднее) имя в честь известного персонажа фантастической саги «Звездные войны» — мастера Йоды.

Против самого имени никто ничего не имел против, но его написание (Yoda) вызвало сопротивление со стороны работников официальных структур. Главная проблема заключалась в том, что в польском языке слова не могут начинаться на букву «Y», а потому родителям предложили немного изменить имя на Ioda или Joda. Но Сташевски решили, что это будет совсем другое имя, и начали сопротивляться. Они подали в суд заявление, в котором просили разрешить назвать сына так, как они хотят, ведь ничего противозаконного в этом имени нет.

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Суд длился долгих четыре года, в ходе которых лингвисты не хотели уступать.

Родителям маленького Игоря-Йоды даже прислали официальное письмо, в котором говорилось, что нельзя называть ребенка в честь «выдуманного зеленого существа».

Но это письмо и стало решающим витком противостояния. Войцех официально отметил, что такая постановка вопроса — чистейшая дискриминация, и даже сумел это доказать в суде.

В итоге суд принял решение о том, что Сташевски имеют полное право назвать своего сына именем Йода, о чем счастливый отец и сообщил своим подписчикам и коллегам-журналистам на Facebook.

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