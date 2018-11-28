Польский суд разрешил родителям назвать своего сына в честь героя «Звездных войн»
Дело рассматривалось четыре года.
Дело рассматривалось четыре года.
Журналист из Варшавы Войцех Сташевски выиграл суд против Совета польских лингвистов и местных регистрационных органов, которые выступали против необычного имени его сына.
Четыре года назад Войцех стал отцом. Его супруга Кинга родила сына, которого родители решили назвать Игорь.
Проблемы начались, когда супруги захотели официально дать малышу второе (среднее) имя в честь известного персонажа фантастической саги «Звездные войны» — мастера Йоды.
Против самого имени никто ничего не имел против, но его написание (Yoda) вызвало сопротивление со стороны работников официальных структур. Главная проблема заключалась в том, что в польском языке слова не могут начинаться на букву «Y», а потому родителям предложили немного изменить имя на Ioda или Joda. Но Сташевски решили, что это будет совсем другое имя, и начали сопротивляться. Они подали в суд заявление, в котором просили разрешить назвать сына так, как они хотят, ведь ничего противозаконного в этом имени нет.
Суд длился долгих четыре года, в ходе которых лингвисты не хотели уступать.
Но это письмо и стало решающим витком противостояния. Войцех официально отметил, что такая постановка вопроса — чистейшая дискриминация, и даже сумел это доказать в суде.
В итоге суд принял решение о том, что Сташевски имеют полное право назвать своего сына именем Йода, о чем счастливый отец и сообщил своим подписчикам и
Читайте также: