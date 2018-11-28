Гости на время «ослепли» на свадьбе из уважения к незрячей невесте
Девушка потеряла зрение еще до того, как встретила своего жениха.
Девушка потеряла зрение еще до того, как встретила своего жениха.
В конце ноября в Австралии состоялась очень трогательная и необычная свадьба Стефани Агнью и Роберта Кэмпбелла. Молодые люди обручились на Рождество в 2017 году и целый год планировали свое торжество.
Главная особенность заключалась в том, что 31-летняя невеста более четырех лет ничего не видит. Своего жениха девушка тоже встретила уже после того, как потеряла зрение. Несмотря на все сложности, подготовка к торжеству была трогательной и волнительной.
Фотограф Джеймс Дей даже сделал отдельную фотосессию, как Стефани выбирала свадебное платье с помощью своей интуиции и советов родных.
В тот момент, когда Стефани в сопровождении отца шла к своему жениху, гости надели черные повязки на глаза и не снимали их до тех пор, пока молодожены не прочитали свои торжественные клятвы.
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