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18:50 (мск), источник: Интерфакс

В Кремле удивились критике в адрес Брилева в связи с его британским подданством

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU — В Кремле недоумевают по поводу шумихи, поднятой вокруг британского подданства тележурналиста Сергея Брилева.

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Источник: РИА "Новости"

«В целом нам не понятна шумиха, которая по этому вопросу была устроена. Брилев абсолютно ничего не нарушает, имея гражданство другой страны. Он не является госслужащим, поэтому никакие ограничения на него не распространяются», — сказал радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как подчеркнул представитель Кремля, «мы не видим никаких оснований для окрашивания этой истории в такие тона».

Песков отметил, что наличие у Брилева британского подданства «не может являться поводом для обвинений или критики».

Пресс-секретарь президента добавил также, что глава государства «хорошо знает Брилева, как и других именитых журналистов, которые с ним работают».

«Вы знаете, что он неоднократно сам доказывал, что является абсолютным патриотом, и наличие другого гражданства здесь не является чем-то ущербным», — сказал Песков, добавив, что не видит во втором гражданстве Брилева «ничего предосудительного».

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Ранее Фонд борьбы с коррупцией опубликовал информацию, согласно которой Брилев со своей супругой числится среди избирателей респектабельного лондонского района Ноттинг-Хилл, что, заявили в ФБК, возможно только в случае, если у них есть британское гражданство или гражданство одной из стран Британского содружества. Кроме того, в ФБК утверждали, что супруга Брилева владеет в Лондоне квартирой в престижном районе Чизик стоимостью 700 тысяч фунтов стерлингов.

Позже Брилев подтвердил, что имеет, кроме российского гражданства, еще и британское подданство, а также собственность в Лондоне.

«Наличие у меня сначала британского вида на жительство, а потом и второго гражданства — факт, который прекрасно известен моим работодателям. Когда же появилось соответствующее законодательство, я, как полагается, проинформировал об этом тогдашнюю ФМС (Федеральную миграционную службу — ИФ)», — написал Брилев в фейсбуке.

Телеведущий подчеркнул, что не является чиновником, так как работает в Федеральном государственном унитарном предприятии (ФГУПе).

Сотрудник ФГУП — не госслужащий. То есть, никаких законов я не нарушил. К тому же, по характеру работы, доступа к гостайнам у меня нет.
Сергей Брилев
тележурналист

Он добавил, что у его жены нет британского гражданства.

«Что же касается собственности в Лондоне, то она приобретена на средства, источники которых прозрачны и хорошо известны соответствующим финансовым и налоговым органам», — заявил телеведущий.

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