В Кремле удивились критике в адрес Брилева в связи с его британским подданством
Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU — В Кремле недоумевают по поводу шумихи, поднятой вокруг британского подданства тележурналиста Сергея Брилева.
Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU — В Кремле недоумевают по поводу шумихи, поднятой вокруг британского подданства тележурналиста Сергея Брилева.
«В целом нам не понятна шумиха, которая по этому вопросу была устроена. Брилев абсолютно ничего не нарушает, имея гражданство другой страны. Он не является госслужащим, поэтому никакие ограничения на него не распространяются», — сказал радиостанции «Эхо Москвы»
Как подчеркнул представитель Кремля, «мы не видим никаких оснований для окрашивания этой истории в такие тона».
Песков отметил, что наличие у Брилева британского подданства «не может являться поводом для обвинений или критики».
«Вы знаете, что он неоднократно сам доказывал, что является абсолютным патриотом, и наличие другого гражданства здесь не является
Ранее Фонд борьбы с коррупцией опубликовал информацию, согласно которой Брилев со своей супругой числится среди избирателей респектабельного лондонского района
Позже Брилев подтвердил, что имеет, кроме российского гражданства, еще и британское подданство, а также собственность в Лондоне.
«Наличие у меня сначала британского вида на жительство, а потом и второго гражданства — факт, который прекрасно известен моим работодателям. Когда же появилось соответствующее законодательство, я, как полагается, проинформировал об этом тогдашнюю ФМС (Федеральную миграционную службу — ИФ)», — написал Брилев в фейсбуке.
Телеведущий подчеркнул, что не является чиновником, так как работает в Федеральном государственном унитарном предприятии (ФГУПе).
Сотрудник ФГУП — не госслужащий. То есть, никаких законов я не нарушил. К тому же, по характеру работы, доступа к гостайнам у меня нет.
Он добавил, что у его жены нет британского гражданства.
«Что же касается собственности в Лондоне, то она приобретена на средства, источники которых прозрачны и хорошо известны соответствующим финансовым и налоговым органам», — заявил телеведущий.