Физик вывел формулу популярности
Успех мало зависит от реальных достижений, утверждает он.
Успех мало зависит от реальных достижений, утверждает он.
Социологи давно заметили, что популярность публичных людей часто имеет мало общего с их реальными достижениями.
Например, несколько лет назад физик Сезар Идальго и его команда предложили составить рейтинг самых известных людей всех времен на основе одного единственного критерия — количества языков, на которых появляются страницы в Википедии об этом человеке. В итоге самым известным музыкантом оказался Джимми Хендрикс, самым известным американцем — Мартин Лютер
Знаменитый физик
Барабаши стал известен благодаря тому, что в 1999 году математически описал новый тип сетей, названный «безмасштабные сети» (scale-free networks), и высказал предположение, что развитие таких сетей лежит в основе процессов самоорганизации сложных нелинейных систем. Его достижение было названо одним из главных открытий начала XXI века.
Барабаши исходит из утверждения, что успех человека или продукта далеко не всегда соответствует его реальным достижениям. Например, германский летчик Манфред фон Рихтгофен был назван лучшим асом Первой мировой войны, хотя на самом деле многие его рекорды были побиты его современником — французским летчиком Рене Полем Фонком, теперь полузабытым.
И, наконец, четвертый закон: хотя результат зависит от слаженной работы целой команды, заслуги все равно будут приписаны одному человеку. Анализ командных достижений показывает, что люди, которые в итоге получили признание общественности за
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