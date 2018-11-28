Физик вывел формулу популярности

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Социологи давно заметили, что популярность публичных людей часто имеет мало общего с их реальными достижениями.

Например, несколько лет назад физик Сезар Идальго и его команда предложили составить рейтинг самых известных людей всех времен на основе одного единственного критерия — количества языков, на которых появляются страницы в Википедии об этом человеке. В итоге самым известным музыкантом оказался Джимми Хендрикс, самым известным американцем — Мартин Лютер Кинг-младший, а весь список возглавил древнегреческий философ Аристотель.

Когда речь идет о социальном успехе, вступают в силу некие «таинственные» законы, описать которые до сих пор удавалось весьма туманно.

Знаменитый физик Альберт-Ласло Барабаши в новой книге «Формула: универсальные законы успеха» (The Formula: The Universal Laws of Success) предпринял попытку вывести свой алгоритм популярности.

Барабаши стал известен благодаря тому, что в 1999 году математически описал новый тип сетей, названный «безмасштабные сети» (scale-free networks), и высказал предположение, что развитие таких сетей лежит в основе процессов самоорганизации сложных нелинейных систем. Его достижение было названо одним из главных открытий начала XXI века.

Барабаши исходит из утверждения, что успех человека или продукта далеко не всегда соответствует его реальным достижениям. Например, германский летчик Манфред фон Рихтгофен был назван лучшим асом Первой мировой войны, хотя на самом деле многие его рекорды были побиты его современником — французским летчиком Рене Полем Фонком, теперь полузабытым.

Барабаши, рассмотрев многочисленные примеры из музыки, науки, бизнеса, спорта и даже виноделия, вывел ряд простых «законов успеха».

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Во-первых, говорит ученый, достижения приводят к успеху, но если достижения не могут быть точно измерены, то к успеху приводят сети. Например, если речь идет о спорте, определить лучшего спортсмена легко по результату состязания. Но если речь идет о вине, то объективно выбрать лучшее среди сотни достаточно похожих премиальных марок достаточно сложно даже профессиональным дегустаторам. Когда качество трудно измерить, вступают в силу сетевые эффекты — люди чаще всего покупают то, о чем они услышали раньше или то, что им посоветовали друзья.

Во-вторых, утверждает Барабаши, достижения ограничены, результат неограничен. Он снова приводит пример с вином: сто лучших вин могут незначительно отличаться по качеству, но какое-то одно или несколько будут иметь гораздо лучшие продажи, чем все остальные благодаря усиливающему эффекту сетей.

Третий закон Барабаши гласит: достижения плюс предыдущий успех равно будущему успеху.

И, наконец, четвертый закон: хотя результат зависит от слаженной работы целой команды, заслуги все равно будут приписаны одному человеку. Анализ командных достижений показывает, что люди, которые в итоге получили признание общественности за какое-то достижение, часто почти не связаны с основным массивом проделанной работы.

Мы можем думать, что успех должен определяться умением и усердием человека. Но более важным оказывается то, как реагируют другие люди, связанные между собой сложными социальными сетями, подводит итог исследователь.