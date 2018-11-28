У француженки из-за краски для волос деформировалось лицо
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Французская студентка показала, как ее лицо изменилось
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Французская студентка показала, как ее лицо изменилось
Краску для волос 19-летняя Эстель приобрела в супермаркете. Перед тем, как ей воспользоваться, она сделала тест на аллергическую реакцию, однако не обратила внимания на то, что результата было необходимо ждать не 30 минут, а двое суток.
«Я сделала глупость и хочу предупредить других: не поступайте как я», — отметила она.
Несколько часов после того, как девушка перекрасилась в брюнетку, у нее проявилась аллергическая реакция на
Девушка обратилась в пункт неотложной помощи, к тому времени окружность ее головы увеличилась с 56 до 63 сантиметров. Ей дали лекарства и отпустили домой, однако отек продолжил расти, язык распух, Эстель начала задыхаться. Ее госпитализировали, и после лечения состояние девушки начало улучшаться.
После выздоровления Эстель опубликовала фотографии своего лица, отметив, что «чуть не умерла и не хотела бы, чтобы подобное случилось с другими». Аллергия на