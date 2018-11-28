У француженки из-за краски для волос деформировалось лицо

Краску для волос 19-летняя Эстель приобрела в супермаркете. Перед тем, как ей воспользоваться, она сделала тест на аллергическую реакцию, однако не обратила внимания на то, что результата было необходимо ждать не 30 минут, а двое суток.

«Я сделала глупость и хочу предупредить других: не поступайте как я», — отметила она.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/HgiajBHmhFc?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Новость Аллергия на солнце заставляет американку жить в темноте

Несколько часов после того, как девушка перекрасилась в брюнетку, у нее проявилась аллергическая реакция на пара-фенилендиамин, вещество, используемое при изготовлении красителей. Кожа верхней части головы начала отекать.

Девушка обратилась в пункт неотложной помощи, к тому времени окружность ее головы увеличилась с 56 до 63 сантиметров. Ей дали лекарства и отпустили домой, однако отек продолжил расти, язык распух, Эстель начала задыхаться. Ее госпитализировали, и после лечения состояние девушки начало улучшаться.