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20:46 (мск), источник: РИА Новости

У француженки из-за краски для волос деформировалось лицо

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Французская студентка показала, как ее лицо изменилось из-за аллергии, вызванной краской для волос, пишет газета Le Parisien.

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Краску для волос 19-летняя Эстель приобрела в супермаркете. Перед тем, как ей воспользоваться, она сделала тест на аллергическую реакцию, однако не обратила внимания на то, что результата было необходимо ждать не 30 минут, а двое суток.

«Я сделала глупость и хочу предупредить других: не поступайте как я», — отметила она.

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Несколько часов после того, как девушка перекрасилась в брюнетку, у нее проявилась аллергическая реакция на пара-фенилендиамин, вещество, используемое при изготовлении красителей. Кожа верхней части головы начала отекать.

Девушка обратилась в пункт неотложной помощи, к тому времени окружность ее головы увеличилась с 56 до 63 сантиметров. Ей дали лекарства и отпустили домой, однако отек продолжил расти, язык распух, Эстель начала задыхаться. Ее госпитализировали, и после лечения состояние девушки начало улучшаться.

После выздоровления Эстель опубликовала фотографии своего лица, отметив, что «чуть не умерла и не хотела бы, чтобы подобное случилось с другими». Аллергия на пара-фенилендиамин отмечается у 2−3 процентов населения, пишет Le Parisien.

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