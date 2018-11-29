Россия обогнала европейские страны по темпам заражения ВИЧ

Источник: Reuters

Согласно отчету, в прошлом году в Европе были зарегистрированы почти 160 тысяч новых случаев заражения вирусом, из них 130 тысяч пришлись на Восточную Европу: 104 тысячи диагнозов получили жители России. Таким образом, на страну пришлись 65 процентов новых случаев заражения ВИЧ.

Указывается, что чаще всего вирус передавался при гетеросексуальном половом контакте (59 процентов) и употреблении инъекционных наркотиков (30 процентов).

Второе место по количеству новых диагностированных случаев занимает Украина (37 случаев на 100 тысяч населения), Белоруссия (26,1 случая) и Молдавия (20,6 случая).