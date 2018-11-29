Россия обогнала европейские страны по темпам заражения ВИЧ
Россия стала лидером среди стран Европы по числу новых случаев заражения ВИЧ. Таковы итоги доклада Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Россия стала лидером среди стран Европы по числу новых случаев заражения ВИЧ. Таковы итоги доклада Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Согласно отчету, в прошлом году в Европе были зарегистрированы почти 160 тысяч новых случаев заражения вирусом, из них 130 тысяч пришлись на Восточную Европу: 104 тысячи диагнозов получили жители России. Таким образом, на страну пришлись 65 процентов новых случаев заражения ВИЧ.
Второе место по количеству новых диагностированных случаев занимает Украина (37 случаев на 100 тысяч населения), Белоруссия (26,1 случая) и Молдавия (20,6 случая).
Ранее руководитель Федерального
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