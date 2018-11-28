Врачи рассказали о дефиците онкологов в России

Источник: РИА "Новости"

В настоящее время существует 7 тыс. подобных докторов, рассказал «Известиям» председатель Российского общества клинических онкологов Сергей Тюляндин.

«Помощь больным сейчас оказывается в региональных диспансерах. Иногда от отдаленного района (например, на Дальнем Востоке и в Сибири) до ближайшего онкодиспансера сотни километров», — добавил он.

На подготовку опытных врачей потребуется не одно десятилетие, отмечают эксперты. Для восполнения дефицита они предлагают изменить систему обучения или переквалифицировать работников других медицинских направлений.