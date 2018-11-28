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21:39 (мск), источник: Известия

Врачи рассказали о дефиците онкологов в России

В рамках программы по борьбе с раком в городских и районных поликлиниках России появятся онкологи. Для реализации инициативы необходимо привлечь 12,6 тыс. специалистов.

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Источник: РИА "Новости"

В настоящее время существует 7 тыс. подобных докторов, рассказал «Известиям» председатель Российского общества клинических онкологов Сергей Тюляндин.

«Помощь больным сейчас оказывается в региональных диспансерах. Иногда от отдаленного района (например, на Дальнем Востоке и в Сибири) до ближайшего онкодиспансера сотни километров», — добавил он.

На подготовку опытных врачей потребуется не одно десятилетие, отмечают эксперты. Для восполнения дефицита они предлагают изменить систему обучения или переквалифицировать работников других медицинских направлений.

Рак является вторым по распространенности заболеванием, ведущим к гибели россиян. В прошлом году от онкологии умерли 289 тыс. человек.

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