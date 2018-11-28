Дмитрий Глуховский и соцсеть «ВКонтакте» выберут иллюстраторов энциклопедии о «Метро 2033»

Источник: Команда ВКонтакте

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Социальная сеть «ВКонтакте» и писатель Дмитрий Глуховский объявили конкурс для художников, три победителя которого проиллюстрируют энциклопедию о проекте «Вселенная Метро 2033». Об этом в среду сообщили в пресс-службе «ВКонтакте».

«Участникам конкурса необходимо выбрать одно из предложенных направлений и создать подходящую работу: портрет любого персонажа “Вселенной Метро 2033”, сцену из жизни выживших, зарисовки оружия, брони, защитных костюмов или других девайсов постапокалиптического мира», — отметили в пресс-службе.

Будут выбраны художник-портретист, который изобразит основных героев всех книг серии, художник, который нарисует сцены из жизни персонажей и художник, который создаст иллюстрации девайсов и оружия. Каждый из победителей сделает около 300 иллюстраций для энциклопедии, а также получит денежное вознаграждение в размере 500 тыс. рублей.

Итоги будут подведены 24 декабря в сообществе «ВКонтакте с авторами». Конкурс проходит в рамках программы VK Talents.

Межавторский проект «Вселенная Метро 2033» основан на трилогии Дмитрия Глуховского и повествует о судьбе героев, выживших в этих романах. Серия включает в себя более 90 книг и компьютерные игры. Планируется, что полная энциклопедия о проекте выйдет в свет в 2019 году.