Дмитрий Глуховский и соцсеть «ВКонтакте» выберут иллюстраторов энциклопедии о «Метро 2033»
Итоги конкурса, который объявили писатель и представители социальной сети, будут объявлены 24 декабря в сообществе «ВКонтакте с авторами».
Итоги конкурса, который объявили писатель и представители социальной сети, будут объявлены 24 декабря в сообществе «ВКонтакте с авторами».
МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Социальная сеть «ВКонтакте» и писатель Дмитрий Глуховский объявили конкурс для художников, три победителя которого проиллюстрируют энциклопедию о проекте «Вселенная Метро 2033». Об этом в среду сообщили в
«Участникам конкурса необходимо выбрать одно из предложенных направлений и создать подходящую работу: портрет любого персонажа “Вселенной Метро 2033”, сцену из жизни выживших, зарисовки оружия, брони, защитных костюмов или других девайсов постапокалиптического мира», — отметили в
Будут выбраны
Итоги будут подведены 24 декабря в сообществе «ВКонтакте с авторами». Конкурс проходит в рамках программы VK Talents.
Межавторский проект «Вселенная Метро 2033» основан на трилогии Дмитрия Глуховского и повествует о судьбе героев, выживших в этих романах. Серия включает в себя более 90 книг и компьютерные игры. Планируется, что полная энциклопедия о проекте выйдет в свет в 2019 году.
«Метро 2033» — постапокалиптический роман Дмитрия Глуховского, рассказывающий о жизни людей в московском метро после ядерной войны. «Метро 2033» впоследствии стало первой частью трилогии, куда вошли также романы «Метро 2034» и «Метро 2035».