Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Жесткая реакция Меркель на ЧП с Украиной в Черном море
35 невероятных снимков Земли, которые вы точно не видели
Диеты не работают? Почему трудно похудеть после 50
Шукшина и Смехова выступили за закрытие шоу Малахова
Россияне начали массово скупать недвижимость на Кипре
Россия вносит реальный вклад в энергобезопасность Европы Путин вместе с Эрдоганом примет участие в мероприятиях по поводу строительства «Турецкого потока»
В Турции прокомментировали инцидент в Керченском проливе
Украина показала, что РФ хозяйка на Азове: эксперт
Женщина выжила после «внутреннего обезглавливания»
Причины и последствия случайного секса: научный взгляд
СМИ: Эскортница выбежала обнажённая в коридор отеля - видео
Видео: ответ РФ на вторжение украинских кораблей
Песков отреагировал на слова Михалкова о Путине
Путин подписал закон о введении нового налога
Пятьсот рублей под «дворником» — новый способ обмана водителей
Огромный кроссовер Hyundai: фото без камуфляжа
Зачем в хрущевках делали ящик под окном
Бани и кабинеты лишились неприкосновенности
Фоторепортажи
71Принц Чарльз: 70 лет в 70 фотографиях
8Самые смешные фотографии дикой природы
28 ноября, источник: Известия

В СКР назвали причины деструктивного поведения подростков

Старший помощник председателя СКР, генерал юстиции Игорь Комиссаров в интервью «Известиям» рассказал о причинах самоубийств или их попыток, совершаемых несовершеннолетними.

Наверх
Источник: Известия

По его словам, подобные действия вызваны целым комплексом обстоятельств. Это психологическая травма, непонимание со стороны других людей, трудности во взаимоотношениях с близкими и со сверстниками, использование наркотических и психотропных веществ, а также отсутствие занятости.

Травмировать ребенка способна безответная любовь, плохие оценки в школе или насилие в семье, добавил представитель СКР. При этом он отметил, что роль Интернета в воздействии на деструктивное поведение подростка сильно преувеличена. По его мнению, «нельзя убить или заставить совершить преступление по интернету».

«Во многих случаях попытка самоубийства или даже самоубийство носит демонстративный характер. Это последняя возможность ребенка привлечь к себе внимание взрослых, окружающего мира. Это реакция на то, что его не видят и не слышат», — подчеркнул Комиссаров.

Одни не останутся: на травлю подростка в Барнауле отреагировали СК и омбудсмен
Во время загрузки произошла ошибка.
16 ноября© Ньюстюб
 Сдвиг по базе: Киев просит разместить военный объект США на Украине
Обогащение Ираном: Европа сделает аналог SWIFT вместе с Россией
Путин назвал провокацией инцидент в Керченском проливе
Все участницы «Серебра» ушли из группы
Россияне перестанут доказывать отсутствие долгов по ЖКХ
Ученые: на Земле образуется новый суперконтинент
Путин разрешил присваивать аэропортам имена выдающихся деятелей
Глуховский и «ВКонтакте» выберут иллюстраторов для «Метро 2033»
Пользователь Сети заметил на семейном фото неожиданного «гостя»
Спорт
«Локомотив» впервые победил в Лиге чемпионов Теперь есть даже шансы на выход в евровесну
Hi-Tech
12 самых крутых товаров на AliExpress по Черной пятнице Наушники, смартфон, клавиатура и другое.
Авто
Новый Porsche 911: фото, видео (и мы знаем цены в России) В Лос-Анджелесе представили восьмое поколение легендарного спорткара
Кино
Шукшина и Смехова выступили за закрытие шоу Малахова Артистки не хотят, чтобы «Прямой эфир» продолжал выходить на ТВ
Недвижимость
Зачем в хрущевках делали ящик под окном?
Названы лучшие места России для переезда
Почему москвичи ненавидят жить в центре
Где хранить то, что нужно скрыть
Популярные темы на «Детях»
Новый конкурс рассказов. Поиграем? 444
Жалеть и поддерживать влюбленного в тебя мужчину-это как тушить огонь керосином))) 277
Сын не любит читать. Не просто не любит - не понимает для чего это надо. 204
Мытье посуды важнее, чем вы думаете 162
Леди
В чем встречать Новый 2019 год всем знакам зодиака Основное направление для поиска наряда на Новый год 2019 мы тебе уже дали, теперь давай поговорим более конкретно – звезды дают рекомендации каждому знаку зодиака!
Все о ремонте
Квартира-лес: уютный интерьер в современном стиле
7 признаков плохого ремонта
Как сделать дизайнерский ремонт, если бюджет маленький
Как хранят вещи скандинавы: 7 дизайн-хаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь