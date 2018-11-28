В СКР назвали причины деструктивного поведения подростков

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По его словам, подобные действия вызваны целым комплексом обстоятельств. Это психологическая травма, непонимание со стороны других людей, трудности во взаимоотношениях с близкими и со сверстниками, использование наркотических и психотропных веществ, а также отсутствие занятости.

Травмировать ребенка способна безответная любовь, плохие оценки в школе или насилие в семье, добавил представитель СКР. При этом он отметил, что роль Интернета в воздействии на деструктивное поведение подростка сильно преувеличена. По его мнению, «нельзя убить или заставить совершить преступление по интернету».