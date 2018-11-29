Буква законна: как «ё» отвоевала право на жизнь
Самой эмоциональной букве русского языка исполнилось 235 лет.
Самой эмоциональной букве русского языка исполнилось 235 лет.
Наверное, это самая эмоциональная буква нашего алфавита. Есть в ней
Всё началось с того, что в 1708 году по указу Петра I был введен Гражданский шрифт, среди прочего, упразднивший надстрочные буквы и диакритические знаки, коих ранее было немало. Теперь все буквы следовало писать в одну строку, без дополнительных символов над ними. Однако вскоре выяснилось, что реформа была недостаточно продуманной, и уже в 1735 году была восстановлена в правах упраздненная ранее буква «й» или «и краткое». А через некоторое время очередь дошла и до буквы «ё». Причем если авторство и обстоятельство появления буквы «й» нам неведомо, то с «ё» всё более или менее известно.
В 1782 году после 12-летнего пребывания в Европе в
В средствах молодая вдова была не ограничена, посему могла позволить себе путешествовать, заниматься литературным творчеством и общаться с лучшими людьми своего времени — Дидро, Вольтером, Адамом Смитом
Императрица сделала вид, что былые обиды забыты, и приблизила княгиню, обсуждая с ней самые насущные вопросы российского бытия и науки. Вскоре она назначила Дашкову на должность директора Академии наук при президенте Кирилле Разумовском. Последний получил этот почетный пост еще при Елизавете, но особенной активности на нем не проявлял, а энергичная и амбициозная княгиня должна была разбередить это «тихое болото».
Через несколько месяцев Дашкова вышла с инициативой создания Императорской Российской академии — специального учреждения, занимающегося русским литературным языком. За образец была взята Французская академия, созданная еще при кардинале Ришелье. Екатерине II идея понравилась, и она назначила Дашкову председателем академии. В уставе главные цели учреждения были сформулированы как «вычищение и обогащение российского языка, общее установление употребления слов оного, свойственное оному витийство и стихотворение».
Первой конкретной задачей нового центра стало издание «Словаря Академии Российской» — современного на тот момент толкового словаря русского языка. Для его подготовки собрали внушительный коллектив знатоков русской словесности: литераторов Гавриила Державина, Николая Карамзина, Дениса Фонвизина, Михаила Хераскова и Якова Княжнина, академиков Степана Румовского, Семена Котельникова, Алексея Протасова и Ивана Лепёхина, графа Александра Строганова, Ивана Шувалова, адмирала и литератора Ивана
29 ноября 1783 года (по новому стилю) ученая компания собралась в доме директора Петербургской академии наук княгини Дашковой для обсуждения проекта словаря. В разговоре Екатерина Романовна спросила великомудрых мужей, как они отобразят на доске слово ёлка.
Далее она продолжила: «Выговоры сии уже введены обычаем, которому, когда он не противоречит здравому рассудку, всячески последовать надлежит», — и предложила ввести новую букву «ё», тут же изобразив ее на бумаге. В пример она также привела слова «матіорый», «іож». Возражений не последовало — то ли литераторы опешили от внезапного предложения, то ли уважение к Дашковой не позволило мужчинам критиковать ее идею. Так 29 ноября стало днем рождения новой русской буквы.
Сегодня предложение Дашковой выглядит довольно спорным, во всяком случае, в плане написания буквы. Можно было, например, пойти по пути буквы «и краткое» и наградить «е» же такой же «птичкой», которая правильно именуется «бревис» или «кратка». Это было бы логично, как минимум, единообразно.
Последующие 12 лет новая буква появлялась лишь в рукописных текстах — в частности, в письмах Державина. Впервые в печатный шрифт она была внесена в 1795 году в Московской университетской типографии, а первой книгой с буквой «ё» стали «И мои безделки» Ивана Ивановича Дмитриева — поэта, баснописца,
Еще через год в 1798 году Гавриил Романович Державин впервые употребляет букву «ё» в фамилии Потёмкин. А настоящая прародительница самой русской буквы нашего алфавита к этому времени уже была в опале под домашним арестом, куда ее отправил в 1796 году новый император Павел. Сын Екатерины и Петра III не смог простить Дашковой участия в заговоре против отца.
Однако новая буква приживалась с большим трудом. Кстати, даже сам Карамзин в своей главной книге «История государства Российского», которая вышла в 1816—1817 годах, «ё» не употреблял.
Наш приятель Пушкин Лёв.
Не лишен разсудка,
Но с шампанским жирный плов.
И с груздями утка.
Нам докажут лучше слов,
Что он более здоров.
Силою желудка.
Этот ехидный опус приписывают то ли Антону Дельвигу, то ли Евгению Баратынскому, а иногда им обоим — известно, что друзья часто писали эпиграммы совместно. Некоторые лингвисты даже намекают на авторство самого Александра Сергеевича, хотя он о младшем брате обычно отзывался более лестно.
С другой стороны, в прологе поэмы Николая Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» буква «ё» не употребляется, хотя по смыслу и рифме могла бы присутствовать:
Свалив беду на лешего,
Под лесом при дороженьке.
Уселись мужики.
Зажгли костер, сложилися,
За водкой двое сбегали,
А прочие покудова.
Стаканчик изготовили,
Бересты понадрав.
Очевидно, что поэт имел в виду именно «берёсту», а не бересту. Да и «костер» написан по старинке.
А вот Лев Толстой в вышедшей в 1875 году «Новой азбуке» отправил ее на 31-е место, между буквами «ѣ» (ять) и «э». Впрочем, попытки великого писателя внести изменения в официальный язык успехом не увенчались.
В филологической науке спор о букве «ё» шел всю вторую половину XIX века. Звучали предложения в диапазоне от «сделать ее обязательной» до «отказаться и забыть». Были ученые, которые предлагали, помимо «ё», вести также «ö» и «ӭ» с двумя точками для более точно обозначения немецких (Гёте, Рёнтген) или французских (Эжен, Эйзель) слов. Великий Даль в конце жизни предложил вариант буквы «Ѣ» (ять) с двумя точками.
От представителей типографского бизнеса звучали предложения реформировать написание «ё», поскольку дополнительные точки сверху строки создавали неудобство при наборе, что и было главной причиной частого игнорирования этой буквы. Так появился вариант «ø», но и он не был принят.
Лингвистические споры (не только в отношении буквы «ё») должна была разрешить «Комиссия по вопросу о русском правописании», созданная при Императорской академии наук в 1904 году. Её почетным председателем стал президент Академии наук великий князь Константин Константинович (он же известный поэт К. Р.), а возглавляли ее великие русские филологи Филипп Федорович Фортунатов, а после его смерти Алексей Александрович Шахматов. Как известно, до войны и революции вердикт комиссии утвержден не был, посему его принимало уже советское правительство. Но если в отношении Ѣ (яти), Ѳ (фиты) и І («и десятеричного») ученые поступили радикально, то с «ё» обошлись более либерально. Буква была узаконена, получила свое место в алфавите, но использование ее осталось факультативным: «Признать желательным, но необязательным употребление буквы «ё», — говорилось в тексте декрета.
Следующий эпизод в сложной биографии буквы «ё» связан с вождем народов и автором работы «Марксизм и вопросы языкознания» И. В. Сталиным. Согласно легенде, 6 декабря 1942 года управделами Совнаркома Яков Чадаев принес на подпись верховному главнокомандующему приказ о производстве в генеральский чин нескольких офицеров, в котором фамилии были напечатаны с буквой «е», а не «ё». Называют даже одну фамилию, которую невозможно было правильно прочитать, —- то ли Огнев, то ли Огнёв. Сталин был страшно возмущен и лично поставил точки над фамилией.
Намек был понят, и уже на следующий день газета «Правда» вышла с буквами «ё», которых еще накануне не было. А 24 декабря 1942 года был обнародован приказ наркома просвещения РСФСР В. П. Потёмкина «О применении буквы “ё” в русском правописании».
Кроме того, в приказе говорилось об обстоятельном изложении правил употребления «ё» в школьных грамматиках русского языка, а также об издании школьного справочника всех слов, в которых употребление «ё» вызывает затруднения. Такой справочник под названием «Употребление буквы ё» под редакцией Н. Н. Никольского был выпущен в 1945 году.
Примерно на десять лет «ё» обрела полноценный, официальный статус: её не игнорировали в печати, а за отсутствие точек в школьном сочинении снижали отметку, как за грамматическую ошибку. Неприкаянная буква снова была в противофазе со всей страной — в СССР как раз пошла вторая волна репрессий и борьба с «безродными космополитами», а ей словно отменили «поражение в правах». Но со смертью «вождя народов» буква вернулась в прежнее «неполноценное» положение. Официально оно было вновь утверждено в 1956 году в новых «Правилах русской орфографии и пунктуации», в которых было четко прописано:
Букву ё в печати обычно заменяют буквой е. Рекомендуется обязательно употреблять ё в следующих случаях:
1) Когда необходимо предупредить неверное чтение слова, например: узнаём в отличие от узнаем; всё в отличие от все, вёдро в отличие от ведро; совершённый (причастие) в отличие от совершенный (прилагательное).
2) Когда надо указать произношение малоизвестного слова, например: река Олёкма.
3) В словарях и орфографических справочниках, в учебниках для нерусских, в книгах для детей младшего школьного возраста и в других специальных видах литературы.
Эти правила действуют по сей день, правда, с небольшими уточнениями — например, в 2007 году к ним добавились обязательное употребление буквы «ё» в личных именах и фамилиях. Но бои за «ё» не стихают.
В XXI веке даже появилось движение «ёфикаторов», требующих возвращения букве полноценного статуса. Их аргументы давно известны и достаточно логичны. Поклонники обязательного употребления «ё» указывают, что это поможет очистить язык от ошибок, связанных с неправильным ударением в словах свекла́́, нега́шеная известь (правильно: свёкла, негашёная известь)
Противники напирают на историческую традицию и указывают, что мы рискуем потерять чуть ли не всю русскую классику. Председатель орфографической комиссии Академии наук академик Виктор Владимирович Виноградов говорил: «Мы не знаем, как поэты прошлого слышали свои стихи, имели ли они в виду формы с «ё» или с «е». А в пример приводил пушкинскую «Полтаву»:
Тесним мы шведов рать за ратью;.
Темнеет слава их знамен,
И бога брани благодатью.
Наш каждый шаг запечатлен.
Что имел в виду поэт: знамен и запечатлен, или знамён и запечатлён? Или:
«В огне, под градом раскаленным,
Стеной живою отраженным,
Над падшим строем свежий строй.
Штыки смыкает.
Можно произносить раскалённым и отражённым, а можно раскаленным и отраженным. Сегодня это отдано на усмотрение чтецам, но в случае обязательного употребления буквы «ё»
Понятно, что простого выхода из
Но это вопросы скорее теоретические, а есть и сугубо практические, даже личные. Например, с точки зрения государственных органов Федор и Фёдор — имена разные. Особенно для компьютера, филологического разнообразия не приемлющего. А в старых документах, выданных до 2007 года, это даже не считалось ошибкой.
И хотя в 2009 году Верховный суд Российской Федерации вынес постановление о том, что «буква “е” не является смыслообразующей. Отсутствие двух точек над буквой не искажает данных о гражданине», но документы зачастую не принимают. Людям приходится обращаться за справкой в Институт языкознания РАН. Впрочем, это делает букву «ё» еще более эмоциональной.