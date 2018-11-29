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01:11 (мск), источник: Известия

Минэкономразвития проведет «гаражную амнистию»

Замминистра экономического развития, глава Росреестра Виктория Абрамченко в интервью «Известиям» рассказала об упрощении регистрации гаражей.

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Источник: РИА "Новости"

В настоящее время понятия «гараж», «гаражно-строительный кооператив», а также ответственные за их использование лица не определены на законодательном уровне. Кроме того, зачастую россияне сталкиваются с трудностями при регистрации, отметила руководитель службы.

«ГСК возникали еще в советское время. У кого-то земля не оформлена, у кого-то участок был выделен при предприятии, но нет документов, подтверждающих законность. Непонятно, что делать: делить это на отдельные площадки 3 на 6 м или рассматривать как один объект недвижимости. Нет механизма предоставления ГСК земельных участков, относящихся к имуществу общего пользования», — пояснила Абрамченко.

Устранить проблемы в Росреестре планируют по аналогии с «дачной амнистией».

«Граждане быстро получат право на свой гараж. Думаю, в течение следующего года можно рассчитывать на принятие федерального закона», — подытожила представитель службы.

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