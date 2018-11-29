Минэкономразвития проведет «гаражную амнистию»
Замминистра экономического развития, глава Росреестра Виктория Абрамченко в интервью «Известиям» рассказала об упрощении регистрации гаражей.
Замминистра экономического развития, глава Росреестра Виктория Абрамченко в интервью «Известиям» рассказала об упрощении регистрации гаражей.
В настоящее время понятия «гараж», «гаражно-строительный кооператив», а также ответственные за их использование лица не определены на законодательном уровне. Кроме того, зачастую россияне сталкиваются с трудностями при регистрации, отметила руководитель службы.
«ГСК возникали еще в советское время. У
Устранить проблемы в Росреестре планируют по аналогии с «дачной амнистией».
«Граждане быстро получат право на свой гараж. Думаю, в течение следующего года можно рассчитывать на принятие федерального закона», — подытожила представитель службы.