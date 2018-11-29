Дети творчески поддержали геев и столкнулись с проверкой на гей-пропаганду

Сотрудники прокуратуры изъяли из школы № 115 в Екатеринбурге 17 детских плакатов. Они сделали копии изображений, чтобы провести экспертизу. Пресс-служба свердловской прокуратуры отказалась давать комментарии.

Сотрудники мэрии не согласились с прокуратурой в своей оценке школьной выставки. «В рисунках отражены общечеловеческие ценности: дружба, уважение, взаимопонимание и принятие ценностей и взглядов других людей. На некоторых работах изображена радуга — символ чистоты, детства, дружбы, олицетворяющая единение народов разных национальностей», — приводит портал цитату мэрии.

Мэрия города направила в школу психологов екатеринбургского центра «Диалог». Власти утверждают, что детские рисунки не пропагандировали нетрадиционные семейные ценности, однако «при необходимости» специалисты дадут детям и родителям разъяснительные консультации.