Главные законы декабря, которые отразятся на жизни россиян
3 декабря станет последним днем, когда нужно оплатить налоги на землю, транспорт и недвижимость. Об этом заранее сообщила Федеральная налоговая служба.
3 декабря станет последним днем, когда нужно оплатить налоги на землю, транспорт и недвижимость. Об этом заранее сообщила Федеральная налоговая служба.
Что будет с теми, кто опоздает с проплатой? Их долг начнет каждый день увеличиваться за счет пени. И чем дольше тянуть, тем больше. Набежит более 30 тысяч рублей, вас могут не выпустить за границу.
С 14 декабря полностью заработают новые требования к водителям, которые занимаются перевозкой людей и грузов. Об этом говорится в Приказе Минтранса России от
Все остальные статьи работают уже с 2016 года. Например, в междугороднем сообщении водитель должен иметь водительское удостоверение категории D (требование к вождению и стажу не предъявляются). Если сообщение международное, то у водителя должны быть права категории D и общий стаж работы в данной отрасли не менее одного года. Также в течение года у него не должно быть административных наказаний (лишение прав или ареста). Последнее касается и водителей, которые перевозят крупногабаритные и опасные грузы.
Маркировать продукты с ГМО будут не все
Евразийская экономическая комиссия внесла уточнения в правила нанесения на товары маркировки о наличии в них генетически модифицированных организмов (ГМО). Об этом говорится в Решении ЕЭК от
Пилотный проект по tax free подходит к концу
31 декабря подходит к концу пилотный проект по внедрению системы tax free. Об этом говорится в Постановлении Правительства Российской Федерации от
Тогда министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что после обкатки системы, она может быть распространена по всей территории страны в 2019 году. Таким образом, сейчас эксперимент проводится в Мордовии, Татарстане, Краснодарском крае, в Волгоградской, Калининградской, Московской, Нижегородской, Ростовской, Самарской и Свердловской областях, а также в Москве и
Как уже писала «Российская газета», возможность возврата НДС доступна только для покупок на сумму не менее 10 тысяч рублей.
«Паспорта болельщиков» перестанут действовать как виза
Обладатели карт Fan ID чемпионата мира по футболу 2018 после 31 декабря не смогут въезжать или выезжать из России по «паспорту болельщика». Об этом говорится в Федеральном законе от 7 июня 2013 г. N 108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
После 31 декабря туристам придется оформлять стандартные визы для посещения России.