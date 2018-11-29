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07:54 (мск), источник: РИА Новости

Названа польза частого посещения сауны

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Международная группа ученых выявила снижение риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у людей в возрасте старше 50 лет при регулярном посещении сауны, соответствующий пресс-релиз опубликован на портале BMC Medicine.

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Источник: РИА "Новости"

Авторы исследования проанализировали взаимосвязь между частотой посещения сауны и развитием заболеваний системы кровообращения на основе медицинских данных более полутора тысяч человек, средний возраст которых составил 63 года.

На тех участников, кто посещал сауну от четырех до семи раз в неделю, приходилось менее трех смертей в год в расчете на тысячу человек. При этом для тех, кто посещал сауну один раз в неделю, данный показатель составил десять смертей в год.

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Ученые пришли к выводу, что более частое посещение сауны связано со снижением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин среднего возраста, а также пожилых женщин и мужчин.

По мнению профессора Яри Лаукканена из Университета Восточной Финляндии, это связано с тем, что у любителей сауны ниже кровяное давление, а также выше частота сердечных сокращений, которая соответствует тому, что наблюдается при физических упражнениях низкой и умеренной интенсивности.

Ранее ученые выяснили, что частое посещение сауны заметно уменьшает вероятность развития болезней сердца и сосудов, проблем с работой мозга и легких, а также снижает шансы на преждевременную смерть.

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