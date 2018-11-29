Нед Старк и другие убитые герои вернутся в «Игру престолов» в специальном выпуске

К завершению сериала авторы «Игры престолов» готовят специальный выпуск, в котором появятся персонажи, убитые или умершие в предыдущих сезонах, сообщает Entertainment Weekly. Среди тех, чье участие точно подтверждено, — актер Шон Бин , исполнявший роль Неда Старка (он сам рассказал об этом в интервью The Hollywood Reporter).

Кто еще примет участие в реюнионе помимо основных актеров восьмого (и последнего) сезона пока неясно. В Белфасте был замечен Джейсон Момоа, игравший кхала Дрого, а также актер Марк Эдди (Роберт Баратеон). Они были там в то же время, что и Шон Бинн, хотя не исключено, что они ездил на площадку просто как бывшие участники и друзья телешоу.