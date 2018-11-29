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12:35 (мск), источник: Esquire

Нед Старк и другие убитые герои вернутся в «Игру престолов» в специальном выпуске

Посмотреть на реюнион любимых персонажей можно будет, купив подарочный бокс-сет.

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Новость
Автор «Игры престолов» раскрыл главную идею сериала

К завершению сериала авторы «Игры престолов» готовят специальный выпуск, в котором появятся персонажи, убитые или умершие в предыдущих сезонах, сообщает Entertainment Weekly. Среди тех, чье участие точно подтверждено, — актер Шон Бин, исполнявший роль Неда Старка (он сам рассказал об этом в интервью The Hollywood Reporter).

Кто еще примет участие в реюнионе помимо основных актеров восьмого (и последнего) сезона пока неясно. В Белфасте был замечен Джейсон Момоа, игравший кхала Дрого, а также актер Марк Эдди (Роберт Баратеон). Они были там в то же время, что и Шон Бинн, хотя не исключено, что они ездил на площадку просто как бывшие участники и друзья телешоу.

Эпизод не покажут онлайн вместе с остальными сериями, а выпустят в специальном DVD-издании со всеми 8 сезонами сериала. В продаже он появится, очевидно, после выхода последнего сезона.

Последний сезон «Игры престолов» выйдет в апреле 2019 года.

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