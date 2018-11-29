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10:40 (мск), источник: Esquire

Топ-менеджеры ВТБ выступили перед инвесторами в образе джедаев из «Звездных войн»

Андрей Костин и Юрий Соловьев примерили костюмы джедаев на закрытой вечеринке ВТБ. Они поприветствовали «рыцарей галактики ВТБ» и пообещали, что Звезде Смерти не удастся «запугать Республику санкциями».

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На закрытой вечеринке ВТБ в рамках форума «Россия зовет!» глава банка Андрей Костин выступил перед гостями и инвесторами в образе героя «Звездных войн» Оби-Ван Кеноби. Однако удивил своим внешним видом не только Костин. Первый зампред правления ВТБ Юрий Соловьев примерил образ Люка Скайуокера. Фотографии и видео их выступления оказались в распоряжении РБК.

Костин и Соловьев приветствовали «рыцарей галактики ВТБ» и обсудили свои «доспехи инвестиционных джедаев»:

«​Я приветствую вас, рыцари галактики ВТБ!», — обратился к присутствующим Костин. «Привет славному ордену инвест-джедаев!», — сказал Соловьев.

Он также добавил: «Звезда Смерти неоднократно пыталась запугать Республику санкциями и нанести удары по всей инвестиционной галактике. Но не родился еще такой ситх, которому бы открылась мудрость джедаев. А наш девиз неизменен: да пребудет с нами сила!».

После на экране был показан Дарт Вейдер, говорящий голосом почтальона Печкина из мультфильма «Каникулы в Простоквашино».

В 2017 году Андрей Костин и Юрий Соловьев на аналогичной вечеринке вышли к гостям в костюмах Иосифа Сталина и Никиты Хрущева, соответственно. Однако в СМИ такую идею подвергли резкой критике. После в банке заявили, что это были образы типичных персонажей 1950-х годов, а не конкретных исторических личностей.

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