Топ-менеджеры ВТБ выступили перед инвесторами в образе джедаев из «Звездных войн»

На закрытой вечеринке ВТБ в рамках форума «Россия зовет!» глава банка Андрей Костин выступил перед гостями и инвесторами в образе героя «Звездных войн» Оби-Ван Кеноби. Однако удивил своим внешним видом не только Костин. Первый зампред правления ВТБ Юрий Соловьев примерил образ Люка Скайуокера. Фотографии и видео их выступления оказались в распоряжении РБК.

Костин и Соловьев приветствовали «рыцарей галактики ВТБ» и обсудили свои «доспехи инвестиционных джедаев»:

«​Я приветствую вас, рыцари галактики ВТБ!», — обратился к присутствующим Костин. «Привет славному ордену инвест-джедаев! », — сказал Соловьев.

Он также добавил: «Звезда Смерти неоднократно пыталась запугать Республику санкциями и нанести удары по всей инвестиционной галактике. Но не родился еще такой ситх, которому бы открылась мудрость джедаев. А наш девиз неизменен: да пребудет с нами сила!».

После на экране был показан Дарт Вейдер, говорящий голосом почтальона Печкина из мультфильма «Каникулы в Простоквашино».