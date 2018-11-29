Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Девушка моряка ВМСУ исчезла после рассказа об инструкциях Киева
215-метровый астероид может столкнуться с Землей
«Пошел вон, не буду принимать!»: врач отказала пациенту в приеме
"Недолго и несчастливо": как супруг стал мучителем и палачом
Как россияне наживутся на гостях в Новый год
Россия вносит реальный вклад в энергобезопасность Европы Путин вместе с Эрдоганом примет участие в мероприятиях по поводу строительства «Турецкого потока»
Украина отменила указ о военном положении
В Турции прокомментировали инцидент на Азове
Шукшина и Смехова выступили за закрытие шоу Малахова
33-летний Роман Курцын поправился на 20 кг ради роли
23-летняя миллионерша ищет парня за 5 млн в год - СМИ
200-килограммовый Семчев усыхает на глазах - СМИ
Песков отреагировал на слова Михалкова о Путине
Путин подписал закон о введении нового налога
«Джетта», которая разгоняется до 340 км/ч: фото
Независимым АЗС разрешили повышать цены на бензин
Зачем в хрущевках делали ящик под окном
Что делать, если квартира не продается годами?
Фоторепортажи
14Memento горе: как живет мальчик, который ничего не помнит
12Невесомый вклад: что происходит внутри МКС
11:17 (мск), источник: Lenta.Ru

Квентин Тарантино впервые женился

Режиссер Квентин Тарантино женился на израильской 35-летней певице Даниэлле Пик. Пара сыграла свадьбу в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. 55-летний режиссер ранее никогда не был женат. Он объяснял это тем, что работа занимает у него все свободное время. «Когда я снимаю фильм, я кроме этого ничего не делаю», — говорил он.

Наверх
Источник: Reuters

Об этом сообщает People в четверг, 29 ноября. Отмечается, что пара сыграла свадьбу в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.

Тарантино познакомился с Пик в 2009 году, когда представлял журналистам свой фильм «Бесславные ублюдки». Они обручились в июне 2017-го после года отношений.

55-летний режиссер ранее никогда не был женат. Он объяснял это тем, что работа занимает у него все свободное время.

«Когда я снимаю фильм, я кроме этого ничего не делаю. Все ради фильма. У меня нет жены. У меня нет ребенка. Ничто не встанет на моем пути», — утверждал он.

Во время загрузки произошла ошибка.

Даниэлла Пик начала свою карьеру в начале 2000-х с сестрой Шароной. В 2005 году они участвовали в национальном конкурсе на участие в «Евровидении». Позже Пик занялась сольной карьерой.

Квентин Тарантино снял такие фильмы, как «Криминальное чтиво», «Джеки Браун», «Убить Билла», «Бесславные ублюдки», «Джанго освобожденный» и «Омерзительная восьмерка». В августе 2019 года выйдет его новая лента «Однажды в Голливуде».

Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также:

 Трамп разберется с Россией и Украиной
Операция по спасению Байкала провалилась
В Грузии огласили результаты президентских выборов
Непобедимая россиянка вернется в UFC
Главные законы декабря, которые отразятся на жизни россиян
СП: 8,4 млрд рублей на охрану Байкала потрачены впустую
Навсегда изменившуюся Землю сняли с высоты птичьего полета
Гигантский петух стал новым героем соцсетей (видео)
Спорт
Первая за 14 лет победа в ЛЧ оставила «Локомотиву» шанс на весну «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице группы D с 3 очками в активе, «Галатасарай» идет третьим с 4 очками
Hi-Tech
12 самых крутых товаров на AliExpress по Черной пятнице Наушники, смартфон, клавиатура и другое.
Авто
Новый Soul: мировая премьера самого веселого Kia (фото) Продажи третьего поколения Soul начнутся уже в 2019 году
Кино
Шукшина и Смехова выступили за закрытие шоу Малахова Артистки не хотят, чтобы «Прямой эфир» продолжал выходить на ТВ
Недвижимость
Зачем в хрущевках делали ящик под окном?
Названы лучшие места России для переезда
Почему москвичи ненавидят жить в центре
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Популярные темы на «Детях»
Семейная жизнь 319
Мытье посуды важнее, чем вы думаете 218
Когда желания не совпадают с возможностями 189
Повышение иммунитета 162
Леди
8 идей для модного окрашивания в 2019 году Заглянуть в будущее можно прямо сейчас: модными в 2019 году будут пастельные тона, и даже цветное окрашивание чуть снизит свою громкость.
Все о ремонте
Квартира-лес: уютный интерьер в современном стиле
7 признаков плохого ремонта
Как сделать дизайнерский ремонт, если бюджет маленький
Как хранят вещи скандинавы: 7 дизайн-хаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь