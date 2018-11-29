Голуби устроили хаос в студии телешоу
Ведущий британского
Ведущий британского
За несколько недель до инцидента сын Моргана сравнил ведущего с персонажем из фильма «Один дома 2» — с бездомной, которая кормила голубей в парке. Зрители шоу посчитали, что внешне Морган очень похож на ту актрису, и поддержали шутку. Журналист тоже захотел посмеяться над собой, поэтому появился в эфире с двумя птицами на плечах.
Голуби недолго сидели спокойно: сначала один из них забрался Моргану на голову и начал бить его крыльями по лицу. Затем он полетал по студии и нагадил на документы соведущей Сьюзанны Рид (Susanna Reid).
Вскоре в кадр попал владелец голубей, который пытался поймать разбушевавшихся птиц. Ему на помощь пришла даже ведущая погоды. В конце концов мужчине удалось накинуть на голубей сетку.