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13:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Голуби устроили хаос в студии телешоу

Ведущий британского ток-шоу Good Morning Britain Пирс Морган (Piers Morgan) решил поиронизировать над собой, посадив на плечи двух голубей. В скором времени птицы вышли из-под контроля и устроили хаос в студии, пишет The Sun.

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За несколько недель до инцидента сын Моргана сравнил ведущего с персонажем из фильма «Один дома 2» — с бездомной, которая кормила голубей в парке. Зрители шоу посчитали, что внешне Морган очень похож на ту актрису, и поддержали шутку. Журналист тоже захотел посмеяться над собой, поэтому появился в эфире с двумя птицами на плечах.

Голуби недолго сидели спокойно: сначала один из них забрался Моргану на голову и начал бить его крыльями по лицу. Затем он полетал по студии и нагадил на документы соведущей Сьюзанны Рид (Susanna Reid).

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Вскоре в кадр попал владелец голубей, который пытался поймать разбушевавшихся птиц. Ему на помощь пришла даже ведущая погоды. В конце концов мужчине удалось накинуть на голубей сетку.

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