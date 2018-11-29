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12:55 (мск), источник: ТАСС

Правительство обсуждает идею предъявления паспорта с помощью мобильного приложения

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. В России может появиться специальное мобильное приложение, в котором будут содержаться паспортные данные граждан.

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Источник: РИА "Новости"

Как сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов в ходе выступления на форуме «Россия зовет!», правительство обсуждает идею предъявления таких документов, как паспорт и водительское удостоверение, с помощью нового приложения.

По словам вице-премьера, сейчас прорабатывается вопрос создания цифрового паспорта — нового форм-фактора удостоверения личности. «Мы сейчас обсуждаем, нужно ли вообще стационарное решение для того, чтобы носить это в кармане. Потому что мобильность и подключенность настолько быстро меняют мир, и нам нужно будет, я полагаю, несколько форм-факторов», — пояснил он.

По крайней мере точно мобильное приложение, которое содержало бы в себе безопасные, надежные, но тем не менее современные формы предъявления документа.
Максим Акимов
вице-премьер РФ

Вице-премьер уточнил, что речь идет о предъявлении документов для совершения юридически значимых операций. «Потому что сейчас мы с помощью мобильного устройства паспорт и водительские права предъявить не можем… Я думаю, что, конечно, это будет возможно», — добавил он.

Основой процесса выдачи паспортов станет государственная система «Мир», на базе которой уже сейчас выдаются загранпаспорта с чипами. "
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Мы абсолютно точно придем к новому форм-фактору в сфере базового документа, идентифицирующего личность человека. Мы в течение первой половины 2019 года [разработаем] дизайн-проект новой государственной информационной системы «Мир», которая будет обслуживать этот новый паспорт", — сказал Акимов.

Ранее сообщалось, что Минкомсвязь совместно с МВД, Минэкономразвития и другими ведомствами обсуждают детали проекта по внедрению нового формата паспорта, который будет представлять собой карточку размером с банковскую со встроенным чипом и фотографией. Предполагается, что в паспорте с чипом будут «зашиты» отпечатки пальцев его владельца для биометрической идентификации, а также электронная подпись. Вероятно, что паспорт с чипом будет выдаваться сроком на 10 лет, при этом нельзя будет одновременно владеть двумя паспортами — бумажным и электронным.

Конкретные детали проекта еще обсуждаются, выдача паспортов нового формата может начаться спустя 9−12 месяцев после определения окончательных параметров, говорил директор департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи Андрей Черненко.

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