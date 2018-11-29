Правительство обсуждает идею предъявления паспорта с помощью мобильного приложения
МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. В России может появиться специальное мобильное приложение, в котором будут содержаться паспортные данные граждан.
МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. В России может появиться специальное мобильное приложение, в котором будут содержаться паспортные данные граждан.
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По крайней мере точно мобильное приложение, которое содержало бы в себе безопасные, надежные, но тем не менее современные формы предъявления документа.
Мы абсолютно точно придем к новому
Ранее сообщалось, что Минкомсвязь совместно с МВД, Минэкономразвития и другими ведомствами обсуждают детали проекта по внедрению нового формата паспорта, который будет представлять собой карточку размером с банковскую со встроенным чипом и фотографией. Предполагается, что в паспорте с чипом будут «зашиты» отпечатки пальцев его владельца для биометрической идентификации, а также электронная подпись. Вероятно, что паспорт с чипом будет выдаваться сроком на 10 лет, при этом нельзя будет одновременно владеть двумя паспортами — бумажным и электронным.
Конкретные детали проекта еще обсуждаются, выдача паспортов нового формата может начаться спустя 9−12 месяцев после определения окончательных параметров, говорил директор департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи Андрей Черненко.
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