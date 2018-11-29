Российские биологи выяснили, почему средневековая чума не убивала крыс

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«Благодаря этому, человеческие клетки, не способные умереть, продолжают служить резервуаром для инфекции. Это помогает понять, почему в средние века чума оказалась настолько губительна именно для человека, а грызуны, которые были переносчиками этой болезни, выживали», — рассказывает Александр Полторак из Петрозаводского государственного университета.

Секреты «черной смерти»

Человечество пережило несколько масштабных эпидемий с похожими симптомами, которые авторы хроник называют «чумой». Первой из них стала так называемая чума Юстиниана, вспыхнувшая в Византии и в Средиземноморье в середине 6 века и унесшая жизни свыше 100 миллионов человек. Другим похожим эпизодом была средневековая «черная смерть», уничтожившая около трети жителей Европы в середине 14 века.

В последние несколько лет генетикам удалось извлечь останки ДНК этих бактерий из костей их жертв и доказать, что все они вызывались разными, но похожими штаммами одной и той же бактерии — Yersinia pestis.

Как недавно выяснили генетики, чума сопровождала эволюцию человечества на всем времени его расселения по Европе и Азии в последние десять тысяч лет, периодически исчезая и появляясь.

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Подобные открытия заставили ученых задуматься о том, как именно чума распространялась по Старому Свету, были ли крысы ее единственными «переносчиками» и как часто и где появлялись новые вспышки этой болезни. К примеру, многие исследователи и простые обыватели часто спорят о том, как животные могли распространять Yersinia pestis на столь большие расстояния, если она убивала их за считанные дни.

Как передает пресс-служба Российского научного фонда, Полторак и его коллеги, в том числе ученые из США и Китая, нашли простой ответ на этот вопрос, изучая то, что происходит с иммунными клетками человека и других млекопитающих при контакте с чумной палочкой.

Когда этот микроб проникает в организм, он целенаправленно атакует клетки иммунной системы, проникая в них и выделяя набор белков, мешающих им «переваривать» бактерии. После этого чума «окапывается» в этих клетках и начинает выделять токсины, растворяющие тромбы и «отключающие» другие компоненты иммунитета.

Медвежья услуга

Как правило, организм пытается предотвратить подобный сценарий развития событий, заставляя зараженные клетки самоуничтожиться при появлении в их окрестностях малейших следов оболочек микроба. Долгое время ученые считали, что этот процесс работает примерно одинаково в клетках людей, крыс и прочих млекопитающих, однако команда Полторака выяснила, что это не совсем так.

Экспериментируя на мышах, ученые обнаружили, что попадание токсинов чумной или псевдотуберкулезной палочки в их иммунные клетки приводит к разрушению молекул белка TAK1, одного из главных «выключателей» систем самоуничтожения.

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Это приводит к уничтожению молекул двух других белковых «выключателей смерти», GSDMD и GSDME, и появлению «дыр» в мембране иммунного тельца. Это убивает клетки и заставляет ее содержимое, в том числе сигналы о присутствии чумной палочки, «вытечь» наружу.

Оказалось, что подобный сценарий не характерен для человеческих макрофагов, главных «чистильщиков» иммунной системы. При заражении Yersinia pestis они умирают по классическому сценарию «самоуничтожения», в соответствии с которым клетка распадается на несколько обособленных частей, которые затем «перевариваются» другими иммунными тельцами.

Причина этого, как предполагают Полторак и его коллеги, кроется в различиях в структуре молекул GSDMD.

Человеческая версия этого белка необычно хорошо сопротивляется действию токсинов чумной палочки, что, по иронии судьбы, помогает, а не мешает инфекции, скрывая ее присутствие и помогая ей убивать другие иммунные клетки.