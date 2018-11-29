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13:48 (мск), источник: ТАСС

Нарышкин предложил Министерству культуры поддержать рэперов грантами

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Председатель организационного комитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в РФ Сергей Нарышкин предложил поддерживать рэп-исполнителей правительственными грантами.

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Источник: РИА "Новости"
«Тема рэперства привлекла внимание оргкомитета, и я подумал: может быть, стоит Министерству культуры подумать над грантовой поддержкой современной формы поэтического и музыкального творчества?» — предложил Нарышкин на заседании оргкомитета в Центральном доме художника (ЦДХ).

В свою очередь специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой призвал налаживать диалог с рэперами.

«Я из любопытства сходил на концерт рэпера Noize MC, там были тысячи молодых людей. Это литература сегодняшнего молодого поколения… с этими ребятами надо налаживать диалог. Зайдите в интернет и посмотрите, какое количество людей читает и слушает это…», — сказал он.

Я вижу, как эти ребята «заводят» молодежь… это параллельный мир, существующий рядом, и не обращать на него внимания нельзя.
Михаил Швыдкой
специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству
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Швыдкой добавил, что власть не должна общаться с представителями этой субкультуры исключительно на языке запретов. «Запрещающими мерами ничего не получится, мы проходили это с рок-движением: для 80-х годов там тоже была лексика, которая казалась невозможной. Это очень трудная тема, но проблема существует, и она не может не быть предметом нашего внимания», — добавил спецпредставитель президента.

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