Нарышкин предложил Министерству культуры поддержать рэперов грантами
МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Председатель организационного комитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в РФ Сергей Нарышкин предложил поддерживать
МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Председатель организационного комитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в РФ Сергей Нарышкин предложил поддерживать
В свою очередь специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой призвал налаживать диалог с рэперами.
«Я из любопытства сходил на концерт рэпера Noize MC, там были тысячи молодых людей. Это литература сегодняшнего молодого поколения… с этими ребятами надо налаживать диалог. Зайдите в интернет и посмотрите, какое количество людей читает и слушает это…», — сказал он.
Я вижу, как эти ребята «заводят» молодежь… это параллельный мир, существующий рядом, и не обращать на него внимания нельзя.
Швыдкой добавил, что власть не должна общаться с представителями этой субкультуры исключительно на языке запретов. «Запрещающими мерами ничего не получится, мы проходили это с рок-движением: для 80-х годов там тоже была лексика, которая казалась невозможной. Это очень трудная тема, но проблема существует, и она не может не быть предметом нашего внимания», — добавил спецпредставитель президента.
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