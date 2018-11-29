Правительство отменило знак «Шипы» для автомобилей
Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU — Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в правилах дорожного движения (ПДД), сообщила в четверг
Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU — Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в правилах дорожного движения (ПДД), сообщила в четверг
Постановление предусматривает отмену знака «Шипы», оформление
Подписанным постановлением отменяется обязанность водителя устанавливать опознавательный знак «Шипы» на механических транспортных средствах, имеющих шипованные шины.
Знак «Шипы» потерял свою актуальность, так как в настоящее время динамические характеристики движения транспортного средства в значительной мере определяются другими факторами.
Установка этого знака на современных автомобилях не позволяет другим участникам движения однозначно судить о вероятном характере его движения, особенно в условиях неоднородного дорожного покрытия, характерного для зимних условий.
В ПДД внесены изменения в части регламентации порядка действий водителей транспортных средств на месте ДТП в случае, если в результате ДТП вред причинен только имуществу.
Таким образом, ПДД приводятся в соответствие с ранее внесенными в законодательство изменениями, которыми, в частности, была предусмотрена возможность оформления документов о ДТП без участия сотрудников полиции независимо от наличия у участников ДТП разногласий относительно его обстоятельств.
При этом предусматривается, что страховое возмещение в рамках европротокола составляет до ста тысяч рублей.
В соответствии с ранее внесенными в законодательство изменениями, на каждой стоянке транспортных средств должны выделяться места для бесплатной парковки автомобилей, управляемых инвалидами, а также для автомобилей, перевозящих инвалидов или
При этом была введена новелла, что опознавательный знак «Инвалид» может быть установлен на транспортных средствах, управляемых инвалидами III группы, а также перевозящих таких инвалидов и
В связи с этими изменениями в законодательстве подписанным постановлением скорректировано понятие опознавательного знака «Инвалид».
На транспортные средства, управляемые инвалидами, а также перевозящие инвалидов или
Постановлением уточняется также понятие «Пешеход».
К пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках, приводимых в движение двигателем.