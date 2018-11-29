Правительство отменило знак «Шипы» для автомобилей

Источник: РИА "Новости"

Постановление предусматривает отмену знака «Шипы», оформление дорожно-транспортных происшествий (ДТП) по «европротоколу», коррекцию понятия опознавательного знака «Инвалид», уточнение понятия «Пешеход».

Об отмене знака «Шипы»

Подписанным постановлением отменяется обязанность водителя устанавливать опознавательный знак «Шипы» на механических транспортных средствах, имеющих шипованные шины.

Знак «Шипы» потерял свою актуальность, так как в настоящее время динамические характеристики движения транспортного средства в значительной мере определяются другими факторами.

Установка этого знака на современных автомобилях не позволяет другим участникам движения однозначно судить о вероятном характере его движения, особенно в условиях неоднородного дорожного покрытия, характерного для зимних условий.

Об оформлении ДТП по «европротоколу»

В ПДД внесены изменения в части регламентации порядка действий водителей транспортных средств на месте ДТП в случае, если в результате ДТП вред причинен только имуществу.

Таким образом, ПДД приводятся в соответствие с ранее внесенными в законодательство изменениями, которыми, в частности, была предусмотрена возможность оформления документов о ДТП без участия сотрудников полиции независимо от наличия у участников ДТП разногласий относительно его обстоятельств.

При этом предусматривается, что страховое возмещение в рамках европротокола составляет до ста тысяч рублей.

Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей предусмотрена возможность фиксации и передачи страховщикам информации о ДТП с помощью приложений для мобильных устройств. В этом случае в указанных регионах страховое возмещение в рамках европротокола может составлять до 400 тысяч рублей.

Об опознавательном знаке «Инвалид»

В соответствии с ранее внесенными в законодательство изменениями, на каждой стоянке транспортных средств должны выделяться места для бесплатной парковки автомобилей, управляемых инвалидами, а также для автомобилей, перевозящих инвалидов или детей-инвалидов.

При этом была введена новелла, что опознавательный знак «Инвалид» может быть установлен на транспортных средствах, управляемых инвалидами III группы, а также перевозящих таких инвалидов и детей-инвалидов.

В связи с этими изменениями в законодательстве подписанным постановлением скорректировано понятие опознавательного знака «Инвалид».

На транспортные средства, управляемые инвалидами, а также перевозящие инвалидов или детей-инвалидов, действие знаков 3.28 («Стоянка запрещена»), 3.29 («Стоянка запрещена по нечетным числам месяца») и 3.30 («Стоянка запрещена по четным числам месяца») распространяться не будет.

О понятии «Пешеход»

Постановлением уточняется также понятие «Пешеход».