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13:24 (мск), источник: Интерфакс

Правительство отменило знак «Шипы» для автомобилей

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU — Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в правилах дорожного движения (ПДД), сообщила в четверг пресс-служба кабинета министров.

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Источник: РИА "Новости"

Постановление предусматривает отмену знака «Шипы», оформление дорожно-транспортных происшествий (ДТП) по «европротоколу», коррекцию понятия опознавательного знака «Инвалид», уточнение понятия «Пешеход».

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Об отмене знака «Шипы»

Подписанным постановлением отменяется обязанность водителя устанавливать опознавательный знак «Шипы» на механических транспортных средствах, имеющих шипованные шины.

Знак «Шипы» потерял свою актуальность, так как в настоящее время динамические характеристики движения транспортного средства в значительной мере определяются другими факторами.

Установка этого знака на современных автомобилях не позволяет другим участникам движения однозначно судить о вероятном характере его движения, особенно в условиях неоднородного дорожного покрытия, характерного для зимних условий.

Об оформлении ДТП по «европротоколу»

В ПДД внесены изменения в части регламентации порядка действий водителей транспортных средств на месте ДТП в случае, если в результате ДТП вред причинен только имуществу.

Таким образом, ПДД приводятся в соответствие с ранее внесенными в законодательство изменениями, которыми, в частности, была предусмотрена возможность оформления документов о ДТП без участия сотрудников полиции независимо от наличия у участников ДТП разногласий относительно его обстоятельств.

При этом предусматривается, что страховое возмещение в рамках европротокола составляет до ста тысяч рублей.

Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей предусмотрена возможность фиксации и передачи страховщикам информации о ДТП с помощью приложений для мобильных устройств. В этом случае в указанных регионах страховое возмещение в рамках европротокола может составлять до 400 тысяч рублей.

Об опознавательном знаке «Инвалид»

В соответствии с ранее внесенными в законодательство изменениями, на каждой стоянке транспортных средств должны выделяться места для бесплатной парковки автомобилей, управляемых инвалидами, а также для автомобилей, перевозящих инвалидов или детей-инвалидов.

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При этом была введена новелла, что опознавательный знак «Инвалид» может быть установлен на транспортных средствах, управляемых инвалидами III группы, а также перевозящих таких инвалидов и детей-инвалидов.

В связи с этими изменениями в законодательстве подписанным постановлением скорректировано понятие опознавательного знака «Инвалид».

На транспортные средства, управляемые инвалидами, а также перевозящие инвалидов или детей-инвалидов, действие знаков 3.28 («Стоянка запрещена»), 3.29 («Стоянка запрещена по нечетным числам месяца») и 3.30 («Стоянка запрещена по четным числам месяца») распространяться не будет.

О понятии «Пешеход»

Постановлением уточняется также понятие «Пешеход».

К пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках, приводимых в движение двигателем.

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