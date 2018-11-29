Почему на одних участках тела волосы растут, а на других — нет

Источник: Patrick Coddou/CC0

Исследователи из Медицинской школы Перельмана и Университета Пенсильвании говорят, что нашли ответ на этот вопрос, и опубликовали свои данные в статье, опубликованной в журнале Cell Reports.

Они нашли ингибитор, выработка которого блокирует так называемый сигнальный путь WNT, который контролирует рост волос.

Мы знаем, что сигнальный путь WNT имеет критическую важность для развития волосяных фолликул: его блокировка приводит к коже без волос, а включение наоборот дает их обильный рост. В этом исследовании мы показали, как безволосые участки кожи естественным образом производят ингибитор, разрывающий этот сигнальный путь. Доктор Сара Миллар соавтор исследования

Ингибитор получил название Dickkopf 2 (DKK2), это белок, который находят в особенных тканях как эмбрионов, так и взрослых, где он играет самые разные роли. Ученые протестировали плантарную кожу у мышей — по сути она схожа с кожей ладони у человека — и выяснили, что там DKK2 ярко выражен. И когда его удалили, на этом обычно полностью безволосом участке начали активно расти волосы.

То есть на самом деле в каждом участке нашей кожи присутствует система, которая способствует росту волос. Она просто заблокирована.

Исследование выяснило, что выделение DKK2 в отдельных участках кожи с ходом эволюции менялось, чтобы позволить появиться различным схемам распределения волос.