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14:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Хитрая шпаргалка с секретом восхитила пользователей сети

Пользователи Reddit восхитились находчивостью школьника, создавшего «многослойную» шпаргалку. Благодаря использованию нескольких цветов чернил ученик смог уместить максимум информации на маленьком клочке бумаги.

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Снимком поделился юзер под ником rocotaco42. «Когда учитель говорит, что вы можете принести одну рукописную карточку 3×5 на тест», — подписал он фотографию.

When the teacher says you can bring one handwritten 3x5 notecard for the test. from r/pics

Шпаргалка содержала два слоя текста. Первый был написал синими чернилами, второй — красными. С помощью прозрачных пластиковых пластин синего и красного цвета ученик мог скрывать ненужные части текста.

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Находчивость неизвестного студента восхитила пользователей сети. За несколько часов пост получил более ста тысяч лайков. Комментаторы принялись вспоминать случаи, когда им или их знакомым удавалось обхитрить экзаменаторов.

Со слов одного из юзеров, в школьные годы его одноклассница написала крошечную шпаргалку. Для ее расшифровки она использовала очки для рукоделия своей матери, — те послужили в качестве увеличителя. «Это было блестяще», — сообщил он. Когда у той же девочки было несколько дней на подготовку к письменному сочинению, она писала его дома и заучивала наизусть.

Другой пользователь согласился с тем, что зазубривание — эффективный способ подготовки. По его словам, когда-то ради отличной оценки он запомнил четыре листа текста на французском языке. Однако, заметил он, такие знания быстро улетучиваются: «Потом я закончил среднюю школу, и я больше не могу даже сосчитать по-французски до десяти», — сказал он.

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