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13:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Регги признали культурным наследием

ЮНЕСКО внесла регги в список шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщается в Twitter-аккаунте организации.

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Источник: QuinceMedia/СС0

«Срочно: ямайская музыка регги только что была внесена в список нематериального культурного наследия! Поздравляем!» — говорится в сообщении.

Музыкальное направление сформировалось на Ямайке в 1960-х годах. Самым знаменитым исполнителем регги стал Боб Марли.

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Ранее в список нематериального наследия ЮНЕСКО были внесены бельгийское пиво, плов и йога.

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