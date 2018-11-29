Мальчик прервал выступление папы римского в Ватикане (видео)

Маленький мальчик едва не сорвал выступление папы Франциска в Ватикане, прорвавшись через охрану и взобравшись на сцену к понтифику.

Видеозапись с забавным инцидентом распространили крупные европейские СМИ.

Мальчик сперва подбежал к швейцарскому гвардейцу и дернул его за рукав, после чего подошел к папе и сидящему рядом кардиналу.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/6ckH_FKyxAc?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Через несколько секунд к малышу присоединилась маленькая девочка, которая оказалась его сестрой.

Когда на сцену поднялась женщина, чтобы увести ребенка, папа Франциск остановил ее: «Оставьте его, пусть поиграет здесь». Мальчик при этом растянулся на ковре у ног понтифика, затем встал и побежал дальше исследовать сцену.

Женщина объяснила, что мальчик немой. Они приехали всей семьей в Ватикан как паломники из родной страны папы — Аргентины.

В толпе зрителей в это время раздавался смех и рукоплескания.