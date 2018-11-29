Мальчик прервал выступление папы римского в Ватикане (видео)
Понтифик не дал увести малыша со сцены, разрешив ему играть дальше.
Понтифик не дал увести малыша со сцены, разрешив ему играть дальше.
Маленький мальчик едва не сорвал выступление папы Франциска в Ватикане, прорвавшись через охрану и взобравшись на сцену к понтифику.
Видеозапись с забавным инцидентом распространили крупные европейские СМИ.
Мальчик сперва подбежал к швейцарскому гвардейцу и дернул его за рукав, после чего подошел к папе и сидящему рядом кардиналу.
Через несколько секунд к малышу присоединилась маленькая девочка, которая оказалась его сестрой.
Когда на сцену поднялась женщина, чтобы увести ребенка, папа Франциск остановил ее: «Оставьте его, пусть поиграет здесь». Мальчик при этом растянулся на ковре у ног понтифика, затем встал и побежал дальше исследовать сцену.
Женщина объяснила, что мальчик немой. Они приехали всей семьей в Ватикан как паломники из родной страны папы — Аргентины.
В толпе зрителей в это время раздавался смех и рукоплескания.
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