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13:52 (мск), источник: Mail Новости

Мальчик прервал выступление папы римского в Ватикане (видео)

Понтифик не дал увести малыша со сцены, разрешив ему играть дальше.

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Маленький мальчик едва не сорвал выступление папы Франциска в Ватикане, прорвавшись через охрану и взобравшись на сцену к понтифику.

Видеозапись с забавным инцидентом распространили крупные европейские СМИ.

Мальчик сперва подбежал к швейцарскому гвардейцу и дернул его за рукав, после чего подошел к папе и сидящему рядом кардиналу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Через несколько секунд к малышу присоединилась маленькая девочка, которая оказалась его сестрой.

Когда на сцену поднялась женщина, чтобы увести ребенка, папа Франциск остановил ее: «Оставьте его, пусть поиграет здесь». Мальчик при этом растянулся на ковре у ног понтифика, затем встал и побежал дальше исследовать сцену.

Женщина объяснила, что мальчик немой. Они приехали всей семьей в Ватикан как паломники из родной страны папы — Аргентины.

В толпе зрителей в это время раздавался смех и рукоплескания.

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