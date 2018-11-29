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15:24 (мск), источник: РИА Новости

Ученые рассказали, почему храп особенно опасен для женщин

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Ночной храп и хронический недостаток воздуха во время сна заметно повышают вероятность развития тяжелых проблем с работой сердца и сосудов у женщин.

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Источник: Wokandapix/СС0

Об этом рассказали ученые, выступавшие на ежегодной встрече Радиологического общества Северной Америки.

Наши наблюдения показывают, что масса левого желудочка увеличивается и у мужчин, и у женщин, страдающих от храпа или апноэ. С другой стороны, последствия от этого увеличения были заметно более выражены среди представительниц слабого пола.
Адриан Курта
Мюнхенский университет (Германия)

По текущим оценкам ВОЗ, примерно 6% взрослых и 2% детей страдает от апноэ — частичного или полного прекращения дыхания, связанного с тем, что их дыхательные пути сужаются или деформируются во время сна. В некоторых случаях апноэ может приводить к развитию усталости, ухудшению памяти и некоторым другим проблемам, но люди фактически никогда не умирают от подобных проблем.

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В большинстве случаев развитие апноэ сопровождается тем, что его жертва начинает громко храпеть по ночам и периодически просыпаться от недостатка воздуха. Наличие храпа, как сегодня считают ученые, значительно повышает вероятность развития сердечных приступов и других болезней системы кровообращения.

Курта и его коллеги проверили, как храп и апноэ сказываются на здоровье представителей разных полов, проследив за жизнью примерно пяти тысяч граждан Великобритании. Половина из них не жаловалась на проблемы со сном, а остальные страдали от простого храпа или его комбинации с апноэ.

Ученых интересовало то, как эти проблемы влияли на работу их кровеносной системы и как часто представители всех трех категорий страдали от инфарктов, инсультов и прочих болезней сердца и сосудов.

Как оказалось, серьезные различия между ними действительно существовали, причем они были заметно сильнее выражены среди женщин, чем среди мужчин.

Как правило, развитие апноэ или «простого» храпа приводило к заметному увеличению размеров левого желудочка сердца, главного «мотора» кровеносной системы.

Аналогичным образом, у храпящих людей уменьшался объем крови, остающейся внутри желудочка при очередном сокращении.

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Что интересно, подобные проблемы в работе сердца наблюдались не только у людей, которые знали о наличии у них апноэ, но и у многих участников наблюдений, которые просто жаловались на храп и не думали, что им не хватает воздуха во время сна. Это, как считает Курта, говорит о том, что частота развития апноэ в Британии и других странах мира очень сильно занижается.

«Я бы посоветовал храпящим людям попросить их мужей или жен проследить за тем, появляются ли кратковременные перерывы в их дыхании во время сна и пытаются ли они “заглатывать” воздух после этого. Если уверенности в этом нет, стоит пройти более точную проверку в лаборатории. В любом случае, от апноэ можно избавиться, и часто этого можно добиться, просто сбросив лишний вес», — заключает ученый.

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