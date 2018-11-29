Фитнес-тренер показала на себе, как выглядела идеальная фигура в разные времена
Для этого она редактировала свои собственные снимки.
Для этого она редактировала свои собственные снимки.
Популярный блогер и
Один из последних постов Кэсси в Instagram был посвящен как раз изменчивости моды на красоту женского тела. Блогер сфотографировала себя в зеркале, а затем с помощью фотошопа отредактировала свою фигуру в соответствии со стандартами красоты, которые были в разные годы и даже века. Листайте, чтобы увидеть больше.
Начала Кэсси с современности. С 2010-х стало модным иметь тонкую талию, среднюю грудь и очень большую попу.
В середине 90-х и в 2000-х компонентами идеальной фигуры считались длинные худые ноги и большая выступающая грудь.
А вот в начале 90-х модные подиумы и глянцевые журналы наоборот пестрели снимками экстремально худых и угловатых моделей.
В пятидесятые были популярны ярко выраженные формы — эталонами красоты были Мэрилин Монро и Элизабет Тейлор. Идеальной считалась фигура «песочные часы».
В 1920-х было модно быть худой и «плоской», как
Закончила Кэсси 15−18 веками, когда идеальными женщинами считались толстушки. Это означало достаток в еде, здоровье и наличие статуса в обществе.
Мода на внешность меняется слишком быстро, и не стоит подгонять под нее свое тело, зачастую в ущерб здоровью.