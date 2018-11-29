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14:50 (мск), источник: Mail Новости

Фитнес-тренер показала на себе, как выглядела идеальная фигура в разные времена

Для этого она редактировала свои собственные снимки.

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Популярный блогер и фитнес-тренер из Калифорнии Кэсси Хо, наряду с упражнениями, советами по еде и шутками про фигуру и диету, часто делится с подписчиками бодипозитивными мыслями. Девушка отмечает, что нужно принять свое тело и не гнаться за каким-то модным идеалом.

Один из последних постов Кэсси в Instagram был посвящен как раз изменчивости моды на красоту женского тела. Блогер сфотографировала себя в зеркале, а затем с помощью фотошопа отредактировала свою фигуру в соответствии со стандартами красоты, которые были в разные годы и даже века. Листайте, чтобы увидеть больше.

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Начала Кэсси с современности. С 2010-х стало модным иметь тонкую талию, среднюю грудь и очень большую попу.

Новость
Какой должна быть успешная модель?

В середине 90-х и в 2000-х компонентами идеальной фигуры считались длинные худые ноги и большая выступающая грудь.

А вот в начале 90-х модные подиумы и глянцевые журналы наоборот пестрели снимками экстремально худых и угловатых моделей.

В пятидесятые были популярны ярко выраженные формы — эталонами красоты были Мэрилин Монро и Элизабет Тейлор. Идеальной считалась фигура «песочные часы».

В 1920-х было модно быть худой и «плоской», как мальчик-подросток.

Закончила Кэсси 15−18 веками, когда идеальными женщинами считались толстушки. Это означало достаток в еде, здоровье и наличие статуса в обществе.

Описывая свой пост, Кэсси отметила, что в мире не существует понятия «идеальной» фигуры.

Мода на внешность меняется слишком быстро, и не стоит подгонять под нее свое тело, зачастую в ущерб здоровью.

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