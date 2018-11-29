Туристам подсказали семь необычных зимних развлечений (фото)
Арктический серфинг, волчьи поцелуи, охота на северное сияние и другие интересные варианты зимнего досуга.
Арктический серфинг, волчьи поцелуи, охота на северное сияние и другие интересные варианты зимнего досуга.
На севере Норвегии возле деревни Фоссбаккен действует контактный зоопарк «Полярный парк». Здесь можно наблюдать за жизнью диких животных. Гид подводит туристов к безопасному заграждению и подзывает пару прирученных волков. Самые смелые посетители могут испытать на себе «поцелуй волка».
В парке обитают многие дикие животные — рыси, олени, лоси, медведи, песцы и даже овцебыки.
Национальный парк Рииситунтури в финской Лапландии посещают многие фотографы, в том числе начинающие, чтобы сфотографировать невероятное северное сияние. Здесь же можно пройти специальный
Около 500 тысяч туристов ежегодно посещают финский город Рованиеми, столицу Лапландии, чтобы увидеть настоящего Деда Мороза, или Йоулупукки, как его называют финны. Резиденция дедушки — самое популярное здесь место зимой. А неподалеку можно переступить символическую линию полярного круга.
В городе Кируна на севере Швеции можно остановиться в оригинальном отеле, полностью построенном изо льда. Над его дизайном трудились 33 художника из 13 стран мира. Одни номера отделаны в стиле кондитерской, другие похожи на аквариумы с рыбой.
Большой Арктический заповедник в России — место обитания сов, песцов, куропаток, северных оленей и белых медведей. На его огромной территории проложено много интересных маршрутов, на которых можно любоваться уникальной флорой и фауной севера.
Серфинг за полярным кругом — вовсе не новомодное развлечение. В бухте Анстад его практикуют с 1963 года. Любители адреналина приезжают в это место на севере Норвегии именно зимой, чтобы прокатиться на фоне северного сияния.
Кунгурская пещера в Пермском крае — чудо, которое мечтает увидеть каждый житель России. Этот уникальный геологический памятник — одна из крупнейших карстовых пещер в Европейской части России и седьмая в мире гипсовая пещера по протяжённости.
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