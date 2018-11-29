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14:50 (мск), источник: Mail Новости

Туристам подсказали семь необычных зимних развлечений (фото)

Арктический серфинг, волчьи поцелуи, охота на северное сияние и другие интересные варианты зимнего досуга.

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Поцеловать волка

На севере Норвегии возле деревни Фоссбаккен действует контактный зоопарк «Полярный парк». Здесь можно наблюдать за жизнью диких животных. Гид подводит туристов к безопасному заграждению и подзывает пару прирученных волков. Самые смелые посетители могут испытать на себе «поцелуй волка».

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В парке обитают многие дикие животные — рыси, олени, лоси, медведи, песцы и даже овцебыки.

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Сфотографировать северное сияние

Национальный парк Рииситунтури в финской Лапландии посещают многие фотографы, в том числе начинающие, чтобы сфотографировать невероятное северное сияние. Здесь же можно пройти специальный мастер-класс по такой съемке.

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Побывать в гостях у финского Деда Мороза

Около 500 тысяч туристов ежегодно посещают финский город Рованиеми, столицу Лапландии, чтобы увидеть настоящего Деда Мороза, или Йоулупукки, как его называют финны. Резиденция дедушки — самое популярное здесь место зимой. А неподалеку можно переступить символическую линию полярного круга.

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Провести ночь в отеле изо льда

В городе Кируна на севере Швеции можно остановиться в оригинальном отеле, полностью построенном изо льда. Над его дизайном трудились 33 художника из 13 стран мира. Одни номера отделаны в стиле кондитерской, другие похожи на аквариумы с рыбой.

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Съездить в гости к белым медведям

Большой Арктический заповедник в России — место обитания сов, песцов, куропаток, северных оленей и белых медведей. На его огромной территории проложено много интересных маршрутов, на которых можно любоваться уникальной флорой и фауной севера.

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Заняться арктическим серфингом

Серфинг за полярным кругом — вовсе не новомодное развлечение. В бухте Анстад его практикуют с 1963 года. Любители адреналина приезжают в это место на севере Норвегии именно зимой, чтобы прокатиться на фоне северного сияния.

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Посетить ледяную пещеру

Кунгурская пещера в Пермском крае — чудо, которое мечтает увидеть каждый житель России. Этот уникальный геологический памятник — одна из крупнейших карстовых пещер в Европейской части России и седьмая в мире гипсовая пещера по протяжённости.

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