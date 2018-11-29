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15:06 (мск), источник: Интерфакс

2018 год станет одним из самых жарких в истории

Средняя температура превысила показатели доиндустриальной эпохи на один градус.

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Источник: AP 2018
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Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU — Текущий год, вероятно, займет четвертое место в списке самых жарких за всю историю метеонаблюдений, говорится в докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН, распространенном в четверг.

В докладе сказано, что глобальная средняя температура за первые 10 месяцев 2018 года превысила температуры доиндустриального уровня (с 1850 по 1900 годы) почти на 1 градус по Цельсию.

20 самых жарких лет приходятся на последние 22 года метеонаблюдений.

Хотелось бы еще раз повторить, что мы — первое поколение, которое полностью поняло серьезность изменений климата, и последнее поколение, которое может предпринять какие-либо меры для борьбы с этим.
Петтери Таалас
Глава ВМО ООН

2017 год также стал одним из самых жарких, с рекордными показателями экстремальной погоды. Тогда средняя глобальная температура с января по сентябрь 2017 года была примерно на 1,1 градус Цельсия выше аналогичного показателя доиндустриальной эпохи.

В ноябре этого года ВМО распространила еще один доклад, в котором говорится, что объем содержания углекислого газа в атмосфере достиг критической точки. Высокое содержание парниковых газов в атмосфере является одной из главных причин увеличения средней глобальной температуры.

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