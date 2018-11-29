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15:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Децл разглядел конспирологию в аресте Хаски

Хип-хоп исполнитель Кирилл Толмацкий, более известный как Децл, заявил, что история с арестом рэпера Хаски смахивает на конспирологическую теорию. Об этом он сообщил в интервью «Эху Москвы», опубликованном на YouTube.

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По словам артиста, «правительство использует определенных игроков, а те об этом даже и не знают».

Он отметил, что участие Басты и Оксимирона в концерте в поддержку Хаски — это хайп. По мнению Толмацкого, репутация обоих исполнителей серьезно подорвана, поэтому им нужно было ее восстановить. Децл отметил, что Баста регулярно выступает в Кремле, и заявил, что рэпер не должен этого делать, так как Кремль — это «не уличная тема». Оксимирона Толмацкий назвал марионеткой.

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Музыкант также напомнил про клип Басты «Скрепы», где Хаски играет преступника, которого сажают в автозак. Он подчеркнул, что Баста и Оксимирон тоже снимались в клипе.

«Все это смахивает на серьезную такую конспирологию», — заявил Толмацкий.

В июне 2017 года Децл подал в суд на Басту из-за оскорблений в интернете. Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону обязал Басту выплатить Толмацкому 350 тысяч рублей.

22 ноября в Краснодаре Хаски получил 12 суток административного ареста за хулиганство, когда после отмены его концерта решил выступить на улице, забравшись на крышу чужой машины. Позднее арест был отменен. Оксимирон, Баста и Noize MC 26 ноября провели концерт в поддержку музыканта.

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