Китаянки составили новый портрет идеальной женщины, заявляют ученые

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«Я была шокирована тем, что сегодняшние китаянки еще больше недовольны своим телом, чем жительницы США. Это заставило меня изучить то, как недавние перемены в культурной жизни Китая могли поменять их отношение к традиционным и современным идеалам красоты», — рассказывает Чэхи Чун (Jaehee Jung) из университета Делавэра (США).

Субъективные стандарты красоты и успеха среди мужчин и женщин радикальным образом менялись в прошлые столетия и тысячелетия.

Фактически все возможные отличительные черты облика и характера мужчин и женщин успели побывать и идеалом красоты, мужественности и женственности, и образцом уродства и неподобающего поведения.

К примеру, многие европейские женщины времен Возрождения не пытались худеть и достичь заветных «90−60−90», а наоборот, стремились «набрать формы», пытаясь походить на героинь картин Рубенса. Их современницы из Китая наоборот, стремились превратить себя в своеобразную фарфоровую куклу, для чего они калечили свои ноги, одевая их в особые узкие туфли с раннего детства, и пользовались очень яркой косметикой.

Аналогичным образом менялись и представления о жизненных установках. В эпоху буржуазных революций был популярен образ независимой и физически сильной женщины, а в начале прошлого столетия модницы пытались во всем походить на скромного и слабого «умирающего лебедя».

Столь же резкие перемены, как отмечает Чун, были характерны и для истории Поднебесной. К примеру, во времена средневековой династии Тан женщины стремились быть независимыми от мужей и пользовались большой свободой, тогда как в поздний имперский период доминировали традиционалистские взгляды.

Чун и ее коллеги попытались узнать, как рост доходов, а также постепенное проникновение западной культуры и ценностей в Китай повлияли на представления китаянок о физических и психологических идеалах.

Для этого они отправились в поездку в университет Шанхая, где они опросили несколько десятков студенток на предмет того, что они считают главным признаком успеха в их личной жизни и как должна выглядеть идеальная женщина. Результаты этих опросов ученые сравнили с аналогичными исследованиями, которые проводились в прошлые десятилетия.

Оказалось, что эти представления сильно поменялись в последние десять лет. К примеру, фигуристое тело и круглое лицо считались красивыми в недавнем прошлом, тогда как сейчас в моду вошли угловатые черты лица и худощавая фигура. Аналогичным образом, резко поменялось отношение к косметике и пластическим операциям — сегодня ими пользуются или мечтают пройти почти все китаянки.

Все эти изменения, как отмечает Чун, связаны с двумя вещами — появлением новых карьерных возможностей в жизни китайских женщин и влиянием западной культуры, распространяющейся через глянцевые журналы и масс-медиа.