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16:40 (мск), источник: Mail Новости

Как выглядят современные дома в скалах (фото)

Это уникальные проекты, разработанные лучшими архитекторами современности.

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Ведущие архитектурные компании мира состязаются в желании удивить клиентов нестандартными решениями. Один из популярных приемов — органически вписать дом в окружающий ландшафт, а еще лучше — сделать сооружение его частью.

Для такого типа сооружений даже существует свой термин — «органическая архитектура». Его в свое время предложил американский архитектор Луис Салливан, а последовательно воплощал Фрэнк Ллойд Райт в первой половине 20 века. Одним из его наиболее известных строений является дом над водопадом в штате Пенсильвания.

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Современные технологии позволяют архитекторам по-новому подходить к органическим сооружениям. Яркий пример — дома в скалах, которые сочетают эргономичность и современный дизайн.

Загородный дом «Пьер» был недавно сооружен компаний Olson Kundig Architects. Здание построили на одном из островов архипелага Сан-Хуан в США. «Пьер» в самом буквальном смысле встроен в скалу.

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Еще одно чудо архитектуры — дом Casa Tierra в Испании от UMMO Studio. Здесь скала частично выполняет роль стен и потолка. Коттедж построен на ферме в 15 минутах езды от Кордовы. В нем 1 спальня и 1 ванная комната. Коттедж можно арендовать для небольшого отпуска.

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Еще один необычный современный дом встроен прямо в гору. Он находится в швейцарском городе Вальс посреди одноименной горной долины. Сооружение практически полностью скрыто внутри скалы. Увидеть вход можно только стоя лицом к фасаду. Дизайн принадлежит компании SeArch и Кристиану Мюллеру.

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