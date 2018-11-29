В США предъявили обвинения двум иранцам, чей вирус остановил работу Атланты
Минюст США предъявил обвинения двум хакерам из Ирана — они обвиняются в создании и внедрении опасного
Минюст США предъявил обвинения двум хакерам из Ирана — они обвиняются в создании и внедрении опасного
При этом
Министерство юстиции США предъявило обвинения двум гражданам Ирана, которых обвиняют в масштабных кибератаках. Фарамарз Шахи Саванди и Мохаммад Мехди Шах Мансури ответственны за создание
Сообщается, что иранцы смогли получить $6 млн от 200 своих жертв, среди которых числятся не только рядовые пользователи, но и целые американские города — Атланта и Ньюарк.
SamSam начал заражать компьютеры в 2015 году, специализируясь на атаках на больницы и объекты инфраструктуры. Как и другие
Как заявил прокурор США Крейг Карпенито, главной целью Саванди и Мансури были не деньги:
Они пытались навредить нашим учреждениям и критической инфраструктуре. Они пытались посягнуть на наш образ жизни.
Одним из самых громких «дел» хакеров стала атака на Атланту, штат Джорджия, в марте 2018 года. Тогда от действий злоумышленников пострадали базовые муниципальные функции — например, горожане не могли оплатить свои счета или воспользоваться парковочными счетчиками, так как транзакция не могла пройти через зараженную сеть.
Минюст утверждает, что Саванди и Мансури провели кибератаки в 43 штатах Америки, но при этом не разглашает, сколько человек пострадало в результате. Ранее СМИ сообщали о больнице Indiana Hospital Hancock Health, которая приняла решение заплатить мошенникам за разблокировку компьютеров, перечислив им $55 тыс.
К сожалению, как часто бывает в подобных случаях, правосудие над преступниками может и не свершиться — они пока не задержаны.
«Несмотря на то что обвиняемые находятся в Иране и пока вне досягаемости американских правоохранительных органов, их могут задержать во время путешествия, а США уже исследует другие способы возмещения ущерба», — говорится в
Как пояснил специалист технического сопровождения сервисов ESET Russia Андрей Ермилов, SamSam — это не столько вирус, сколько таргетированные атаки на организации с уязвимостью в сети. Злоумышленники выискивали такие сети, проникали в них по RDP [протокол удаленного рабочего стола — Газета.Ru]. После этого начинался второй акт, где они получали права доменного администратора. Для этого использовалась целая комбинация инструментов, в том числе и довольно известный Mimikatz. Получив права администратора, злоумышленники завершали атаку, разворачивая шифраторы на все ПК в сети:
При этом заражение больше походило на обычную установку легитимного ПО. Завершив третий акт, они начинали требовать деньги за доступ к файлам. Это очень напоминает рейдерский захват организации, только тут цель — получить выкуп.
Специалисты Check Point описали
Злоумышленники могут запустить
Подобные атаки уже не в первый раз становятся проблемой для городских систем. Так, в 2016 году злоумышленники атаковали муниципальное транспортное агентство
«Это показывает, что кибератаки могут нанести не только серьезный финансовый урон, но и негативно влиять на жизнь целого города. Учитывая, что в постепенно к сети подключается вся городская инфраструктура (ЖКХ, больницы, транспорт и пр.), нужно работать на предотвращение угроз, а не устранение последствий», — рассказал «Газете.Ru» технический директор Check Point Software Technologies в России и СНГ Никита Дуров.