Власти Китая остановили работы по редактированию генов эмбрионов человека

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Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU — Власти Китая приостановили работу ученых, которые занимались генетическим редактированием эмбрионов человека, сообщает «Синьхуа».

Эту деятельность назвали безобразной по своей природе, нарушающей китайские законы и противоречащей научной этике.

В министерстве наук и технологий заявили, что эксперимент, в результате которого в прошлом месяце родились девочки-близнецы с измененным генетическим кодом, нарушает законы КНР и является шокирующим и неприемлемым.

Китайская национальная комиссия по здоровью и Ассоциация по науке и технологиям также осудили эту деятельность.

В понедельник 26 ноября ученый Хэ Цзянькуй, работающий в Шэньчжэне, заявил, что ему удалось изменить код ДНК девочек-близнецов таким образом, что они стали невосприимчивы к ВИЧ. По словам исследователя, возможно, еще одна беременность скоро завершится рождением младенца и искусственно измененным ДНК.

Как отмечает «Синьхуа», его заявления официально более никем не подтверждены.