Власти Китая остановили работы по редактированию генов эмбрионов человека
Ученый утверждал, что ему удалось изменить ДНК близнецов, сделав их невосприимчивыми к ВИЧ.
Ученый утверждал, что ему удалось изменить ДНК близнецов, сделав их невосприимчивыми к ВИЧ.
Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU — Власти Китая приостановили работу ученых, которые занимались генетическим редактированием эмбрионов человека, сообщает «Синьхуа».
Эту деятельность назвали безобразной по своей природе, нарушающей китайские законы и противоречащей научной этике.
В министерстве наук и технологий заявили, что эксперимент, в результате которого в прошлом месяце родились
Китайская национальная комиссия по здоровью и Ассоциация по науке и технологиям также осудили эту деятельность.
В понедельник 26 ноября ученый Хэ Цзянькуй, работающий в Шэньчжэне, заявил, что ему удалось изменить код ДНК
Между тем, Associated Press приводит заявления ученых, которые настаивают, что пока наука неспособна вносить в ДНК человека изменения, которые будут передаваться будущим поколениям.