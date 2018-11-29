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16:46 (мск), источник: Интерфакс

Власти Китая остановили работы по редактированию генов эмбрионов человека

Ученый утверждал, что ему удалось изменить ДНК близнецов, сделав их невосприимчивыми к ВИЧ.

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Источник: Reuters

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU — Власти Китая приостановили работу ученых, которые занимались генетическим редактированием эмбрионов человека, сообщает «Синьхуа».

Эту деятельность назвали безобразной по своей природе, нарушающей китайские законы и противоречащей научной этике.

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В министерстве наук и технологий заявили, что эксперимент, в результате которого в прошлом месяце родились девочки-близнецы с измененным генетическим кодом, нарушает законы КНР и является шокирующим и неприемлемым.

Китайская национальная комиссия по здоровью и Ассоциация по науке и технологиям также осудили эту деятельность.

В понедельник 26 ноября ученый Хэ Цзянькуй, работающий в Шэньчжэне, заявил, что ему удалось изменить код ДНК девочек-близнецов таким образом, что они стали невосприимчивы к ВИЧ. По словам исследователя, возможно, еще одна беременность скоро завершится рождением младенца и искусственно измененным ДНК.

Как отмечает «Синьхуа», его заявления официально более никем не подтверждены.

Между тем, Associated Press приводит заявления ученых, которые настаивают, что пока наука неспособна вносить в ДНК человека изменения, которые будут передаваться будущим поколениям.

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