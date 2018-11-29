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18:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Китайский миллиардер разорил свою компанию в казино

Основатель и глава китайского производителя смартфонов Gionee Лю Лирон проиграл крупную сумму в казино, поставив компанию на грань банкротства, пишет издание Tech in Asia.

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Источник: AP 2018

По его данным, бизнесмен проиграл около десяти миллиардов юаней (1,4 миллиарда долларов) в одном из заведений на острове Сайпан — крупнейшем острове Северных Марианских островов, ассоциированной территории США.

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По словам самого Лю, сумма была гораздо меньше — «около миллиарда» (непонятно, в какой валюте). Предприниматель признал, что потратил средства, в том числе принадлежащие Gionee. О точной сумме он пообещал рассказать в декабре, когда компания начнет процедуру банкротства.

Основанная в 2002 году Gionee в первые годы своего существования специализировалась на выпуске проводных телефонов, но потом переключилась на смартфоны. Компания не смогла составить конкуренцию производителям дешевых устройств, а также не сумела выйти на международный рынок. Руководство связывает неудачи с чрезмерными тратами на маркетинг. С 2016 года ежемесячный убыток Gionee составлял 29 миллионов долларов.

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