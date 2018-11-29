Китайский миллиардер разорил свою компанию в казино

Источник: AP 2018

По его данным, бизнесмен проиграл около десяти миллиардов юаней (1,4 миллиарда долларов) в одном из заведений на острове Сайпан — крупнейшем острове Северных Марианских островов, ассоциированной территории США.

По словам самого Лю, сумма была гораздо меньше — «около миллиарда» (непонятно, в какой валюте). Предприниматель признал, что потратил средства, в том числе принадлежащие Gionee. О точной сумме он пообещал рассказать в декабре, когда компания начнет процедуру банкротства.