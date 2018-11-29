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17:53 (мск), источник: Mail Новости

Фотограф превращает реальность в сказку с помощью воздушных шаров

Удивительные и невесомые инсталляции.

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Французский фотограф Чарльз Петилон создал серию необычных работ с использованием огромной связки белоснежных воздушных шаров.

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Он размещает их в самых необычных местах — на парковках магазинов, в мусорных контейнерах, в окнах жилых домов и даже между скалами на пляже, а потом фотографирует.

Звучит странно, но на деле выглядит просто волшебно. Большие воздушные шары очень органично вписываются в любой пейзаж и позволяют взглянуть на обычные пейзажи с новой стороны.

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