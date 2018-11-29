Фотограф превращает реальность в сказку с помощью воздушных шаров
Удивительные и невесомые инсталляции.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Удивительные и невесомые инсталляции.
Французский фотограф Чарльз Петилон создал серию необычных работ с использованием огромной связки белоснежных воздушных шаров.
Он размещает их в самых необычных местах — на парковках магазинов, в мусорных контейнерах, в окнах жилых домов и даже между скалами на пляже, а потом фотографирует.
Звучит странно, но на деле выглядит просто волшебно. Большие воздушные шары очень органично вписываются в любой пейзаж и позволяют взглянуть на обычные пейзажи с новой стороны.
Читайте также: