Актеры воссоздали знаменитые полотна на сцене (видео)

Актеры популярной итальянской театральной студии воссоздают знаменитые картины Караваджо прямо перед видеокамерами.

На обнародованном в соцсетях видео можно увидеть полотна «Положение во гроб», «Юдифь и Олоферн», «Воскрешение Лазаря» и другие.

Проект стартовал еще в 2006 году, когда основательница Malatheatre Людовика Рамбелли прочла лекцию в Университете Неаполя о художнике. Именно тогда она поняла, что лучший способ объяснить работы Караваджо — это театрализованное представление.

Актеры начали воплощать этот замысел и до сих пор с успехом демонстрируют свои представления не только на сцене, но и в крупнейших музеях Италии, собирая огромную публику.