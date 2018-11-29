Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путина спросили, что будет с РФ после его ухода: быстрый ответ
В Белоруссии казнили двух «черных риелторов»
Беременная Мария Порошина показала свой роскошный дом (фото)
На кону миллионы: Шукшина раскрыла расценки на шоу Малахова
Тина Канделаки подарила сыну жилье за 100 миллионов рублей
Россия вносит реальный вклад в энергобезопасность Европы Путин вместе с Эрдоганом примет участие в мероприятиях по поводу строительства «Турецкого потока»
«Незамедлительный ответ на агрессию»: в РФ оценили решение Шойгу
Жириновский рассказал о будущей судьбе Порошенко
17-летняя Пуговка выступила на открытии катка СТС
Лобода, Брежнева, Ургант: звезды на премии «Золотой граммофон»
Акинфееву и Игнашевичу устроят прощальный матч за сборную России
10 главных разочарований первого круга РПЛ
Песков отреагировал на слова Михалкова о Путине
Путин подписал закон о введении нового налога
Захваченный моряк ВСУ дал словесный отпор ФСБ на допросе - СМИ
Никаких оправданий: реакция НАТО на бой в море
Кремль ответил на возможный ввод кораблей НАТО в Азов
Россиянин умер в заключении в США
Фоторепортажи
14Memento горе: как живет мальчик, который ничего не помнит
8Конфликт в Керченском проливе
18:14 (мск), источник: Mail Новости

Актеры воссоздали знаменитые полотна на сцене (видео)

Грим, костюмы, освещение — вот и все, что им нужно.

Наверх

Актеры популярной итальянской театральной студии воссоздают знаменитые картины Караваджо прямо перед видеокамерами.

На обнародованном в соцсетях видео можно увидеть полотна «Положение во гроб», «Юдифь и Олоферн», «Воскрешение Лазаря» и другие.

Во время загрузки произошла ошибка.

Проект стартовал еще в 2006 году, когда основательница Malatheatre Людовика Рамбелли прочла лекцию в Университете Неаполя о художнике. Именно тогда она поняла, что лучший способ объяснить работы Караваджо — это театрализованное представление.

Актеры начали воплощать этот замысел и до сих пор с успехом демонстрируют свои представления не только на сцене, но и в крупнейших музеях Италии, собирая огромную публику.

Читайте также:

Меркель объяснила необходимость санкций против России
Что новый президент Грузии говорила про Россию и Путина
Как выглядит Ноев ковчег в натуральную величину (фото)
«Самая красивая преступница» Китая сдалась властям
Фотограф делает необычные инсталляции с помощью воздушных шаров
Трамп спросил, предупреждала ли Украина РФ перед проходом судов
Ученые обнаружили на древнем кольце имя Понтия Пилата
Спорт
Что будет, если «Зенит», «Спартак» и «Краснодар» проиграют в ЛЕ И если выиграют или сыграют вничью. Расклады наших команд в группах Лиги Европы
Hi-Tech
Физикам удалось охладить звук И сделать это с помощью лазера.
Авто
Долгожданное решение властей: знак «Ш» больше не нужен Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в ПДД, предусматривающее отмену знака «Шипы»
Кино
Роковая Паулина Андреева на съемках «Любовниц»: первые кадры Актриса исполнила одну из главных ролей в комедии о подругах, которые выводят на чистую воду мужей-обманщиков
Недвижимость
Тина Канделаки подарила сыну жилье за 100 миллионов рублей
Назван район Москвы с самым дешевым жильем
Жители Петербурга назвали худшие места в городе
Зачем в хрущевках делали ящик под окном?
Дети
Беременная Мария Порошина показала свой роскошный дом (фото) Актриса скоро станет мамой в пятый раз
Леди
8 идей для модного окрашивания в 2019 году Заглянуть в будущее можно прямо сейчас: модными в 2019 году будут пастельные тона, и даже цветное окрашивание чуть снизит свою громкость.
Все о ремонте
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Квартира в Липецке: спокойный интерьер в серебристо-серых тонах
Обои на кухне: за и против
Дизайн гостиной в панельке, который вы захотите повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь