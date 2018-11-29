Актеры воссоздали знаменитые полотна на сцене (видео)
Грим, костюмы, освещение — вот и все, что им нужно.
Грим, костюмы, освещение — вот и все, что им нужно.
Актеры популярной итальянской театральной студии воссоздают знаменитые картины Караваджо прямо перед видеокамерами.
На обнародованном в соцсетях видео можно увидеть полотна «Положение во гроб», «Юдифь и Олоферн», «Воскрешение Лазаря» и другие.
Проект стартовал еще в 2006 году, когда основательница Malatheatre Людовика Рамбелли прочла лекцию в Университете Неаполя о художнике. Именно тогда она поняла, что лучший способ объяснить работы Караваджо — это театрализованное представление.
Актеры начали воплощать этот замысел и до сих пор с успехом демонстрируют свои представления не только на сцене, но и в крупнейших музеях Италии, собирая огромную публику.
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