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20:53 (мск), источник: Известия

В Подмосковье откроют самый крупный музей военной авиатехники в мире

В Подмосковье появится самый крупный музей военной авиатехники в мире. Согласно документации к проекту, с которой ознакомились «Известия», его площадь превысит 250 тыс. кв. м (25 га).

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Источник: РИА "Новости"

Ожидается, что культурное учреждение откроется не позднее 2020 года в качестве филиала Центрального музея Вооруженных сил Минобороны в парке «Патриот».

В музее представят образцы воздушных судов, состоявших на вооружении России в разное время. В частности, можно будет увидеть прототипы истребителя пятого поколения Т-50 и хорошо зарекомендовавших себя в Сирии боевых самолетов Су-27, Су-30 и Су-34.

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На территории нового объекта также будет осуществляться ремонт представленных экспонатов. Кроме того, здесь планируют проводить воздушные представления, наблюдать за которыми зрители смогут со специально созданной смотровой площадки.

Парк «Патриот» был создан в 2015 году рядом с городом Кубинка Одинцовского района Московской области. В настоящее время там находятся комплекс «Партизанская деревня», центр военно-тактических игр, огневой центр, а также выставочные площадки.

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