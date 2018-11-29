В Подмосковье откроют самый крупный музей военной авиатехники в мире

Ожидается, что культурное учреждение откроется не позднее 2020 года в качестве филиала Центрального музея Вооруженных сил Минобороны в парке «Патриот».
В музее представят образцы воздушных судов, состоявших на вооружении России в разное время. В частности, можно будет увидеть прототипы истребителя пятого поколения Т-50 и хорошо зарекомендовавших себя в Сирии боевых самолетов Су-27, Су-30 и Су-34.
На территории нового объекта также будет осуществляться ремонт представленных экспонатов. Кроме того, здесь планируют проводить воздушные представления, наблюдать за которыми зрители смогут со специально созданной смотровой площадки.
Парк «Патриот» был создан в 2015 году рядом с городом Кубинка Одинцовского района Московской области. В настоящее время там находятся комплекс «Партизанская деревня», центр военно-тактических игр, огневой центр, а также выставочные площадки.