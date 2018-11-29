Ученые разгадали тайну «колыбели человечества»

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До сих пор ученые не имеют единого мнения о месте происхождения современного человека.

Некоторые полагают, что род Homo впервые появился примерно 2,4−1,9 млн лет назад на территории нынешнего национального парка Аваш в Эфиопии, другие считают, что в Олдувайском ущелье в Южной Африке.

Раскопки Мохамеда Сахнуни из Национального центра изучения эволюции человека в Бургосе (Испания) и его коллег в Айн-Бушерит (Алжир) показали, что древние породы содержат в себе останки костей животных, на которых заметны царапины и надрезы, похожие на следы от разделки туш.

В ходе дальнейших раскопок ученые обнаружили типично «олдувайские» орудия труда.

Исследование показало, что возраст обоих наборов орудий равен примерно 2,4 и 1,9 млн лет. Это говорит о том, что носители олдувайских «технологий» появились на территории Северной Африки, удаленной от этого ущелья на тысячи километров сразу после появления рода Homo.

По словам Сахнуни, это свидетельствует о том, что древние предки и сами Homo sapiens возникли в ходе «континентальной» эволюции.

«Похоже, что наши предки не только заселили Восточную Африку после появления рода Homo, но и весь континент, в том числе его северные регионы. Можно сказать, что все споры вокруг положения “колыбели человечества” не имеют смысла — весь континент оказался прародиной нашего вида», — добавил ученый.