Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Закат Андрея Малахова: названа ошибка, погубившая его карьеру
Путин не уйдет - не только из пролива - Западные СМИ
У француженки из-за краски для волос деформировалось лицо
Неудобная правда о растворимом кофе: можно ли его пить и какой
Тина Канделаки подарила сыну жилье за 100 миллионов рублей
Пролетарская деньгаКак родился советский червонец
Невероятная красотка, которую даже после развода "лайкает" муж
Украина отменила указ о военном положении
17-летняя Пуговка выступила на открытии катка СТС
Лобода, Брежнева, Ургант: звезды на премии «Золотой граммофон»
Провал ЦСКА и пробуждение «Локо»: есть ли шансы на Лигу Европы?
«Краснодар» шикарен в Лиге Европы. Еще победа и чумовой гол Ари
Лавров: Запад признал виновным Киев за инцидент на Азове
«Вопрос решенный»: Путин о пенсиях в России
Захваченный моряк ВСУ дал словесный отпор ФСБ на допросе - СМИ
Никаких оправданий: реакция НАТО на бой в море
Кремль ответил на возможный ввод кораблей НАТО в Азов
Россиянин умер в заключении в США
Фоторепортажи
12Невесомый вклад: что происходит внутри МКС
14Memento горе: как живет мальчик, который ничего не помнит
29 ноября, источник: Известия

Ученые разгадали тайну «колыбели человечества»

Находка ученых в Алжире помогла понять, где находилась так называемая «колыбель человечества» — то есть место появления рода Homo. Исследование палеонтологов опубликовано в журнале Science.

Наверх
Источник: Reuters

До сих пор ученые не имеют единого мнения о месте происхождения современного человека.

Некоторые полагают, что род Homo впервые появился примерно 2,4−1,9 млн лет назад на территории нынешнего национального парка Аваш в Эфиопии, другие считают, что в Олдувайском ущелье в Южной Африке.

Раскопки Мохамеда Сахнуни из Национального центра изучения эволюции человека в Бургосе (Испания) и его коллег в Айн-Бушерит (Алжир) показали, что древние породы содержат в себе останки костей животных, на которых заметны царапины и надрезы, похожие на следы от разделки туш.

В ходе дальнейших раскопок ученые обнаружили типично «олдувайские» орудия труда.

Исследование показало, что возраст обоих наборов орудий равен примерно 2,4 и 1,9 млн лет. Это говорит о том, что носители олдувайских «технологий» появились на территории Северной Африки, удаленной от этого ущелья на тысячи километров сразу после появления рода Homo.

По словам Сахнуни, это свидетельствует о том, что древние предки и сами Homo sapiens возникли в ходе «континентальной» эволюции.

«Похоже, что наши предки не только заселили Восточную Африку после появления рода Homo, но и весь континент, в том числе его северные регионы. Можно сказать, что все споры вокруг положения “колыбели человечества” не имеют смысла — весь континент оказался прародиной нашего вида», — добавил ученый.

13 ноября сообщалось, что ученые выяснили причину гибели первой цивилизации Земли.

Эволюция продолжается?
Во время загрузки произошла ошибка.
27 декабря 2017© Ньюстюб
 Посадочный эталон: в России начнут пускать в самолет по смартфону
Оказались в погружении: на что способны российские подводные беспилотники
Трамп отменил встречу с Путиным
Что новый президент Грузии говорила про Россию и Путина
Меркель объяснила необходимость санкций против России
«Самая красивая преступница» Китая сдалась властям
Как выглядит Ноев ковчег в натуральную величину (фото)
Китайский миллиардер проиграл в казино состояние компании
Спорт
Фанат напал на Глушакова, «Спартак» снова проиграл «Рапиду» «Спартак» сыграл по сценарию ЦСКА
Hi-Tech
Физикам удалось охладить звук И сделать это с помощью лазера.
Авто
Новый Soul: мировая премьера самого веселого Kia (фото) Продажи третьего поколения Soul начнутся уже в 2019 году
Кино
Роковая Паулина Андреева на съемках «Любовниц»: первые кадры Актриса исполнила одну из главных ролей в комедии о подругах, которые выводят на чистую воду мужей-обманщиков
Недвижимость
Почему москвичи ненавидят жить в центре
Зачем в хрущевках делали ящик под окном?
Названы лучшие места России для переезда
Где хранить то, что нужно скрыть
Популярные темы на «Детях»
Наследник Британского престола Чарльз, принц Уэльский 523
Семейная жизнь 507
Второй ребенок во втором браке 322
Жить для себя или для родных?) 311
Леди
8 идей для модного окрашивания в 2019 году Заглянуть в будущее можно прямо сейчас: модными в 2019 году будут пастельные тона, и даже цветное окрашивание чуть снизит свою громкость.
Все о ремонте
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Квартира в Липецке: спокойный интерьер в серебристо-серых тонах
Обои на кухне: за и против
Дизайн гостиной в панельке, который вы захотите повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь