Что изменится в жизни россиян с 1 декабря

Источник: AP 2018

В начале декабря заканчивается срок уплаты налогов на транспорт, недвижимость и землю — тем, кто его пропустит, грозит начисление пеней, а в перспективе — трудности с выездом за границу и даже лишение свободы. Кроме того, в последний месяц года в силу вступают новые требования к частникам и компаниям, которые занимаются пассажирскими перевозками (изменений там довольно много), а на улицах Москвы и Татарстана появятся первые беспилотные автомобили. Подробнее об этих и других нововведениях декабря — в традиционном материале «Известий».

Заплатить налоги

В понедельник, 3 декабря, истекает срок оплаты имущественного, земельного и транспортного налога для физических лиц за 2017 год. Касается это владельцев земельных участков, а также тех, у кого в собственности находятся квартиры, дома (в том числе дачи), комнаты, гаражи и другие объекты капитального строительства. Транспортный налог придется заплатить не только за автомобиль, но и за другие транспортные средства — в том числе мотоциклы, катера, яхты или самолеты.

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Налог на землю и недвижимость рассчитывается в зависимости от кадастровой или инвентаризационной стоимости, при этом ставка может варьироваться. В случае с землей ее устанавливают муниципалитеты, в случае с недвижимостью — регионы (при условии, что она не превышает потолок, установленный на федеральном уровне). Величина транспортного налога зависит от мощности транспортного средства. Точную ставку можно узнать на сайте ФНС России.

Саму сумму также рассчитывают налоговики — соответствующие письма они должны были отправить налогоплательщикам по почте или через личный кабинет на сайте ФНС в срок до 1 ноября.

Если такого уведомления вы не получили, об этом нужно сообщить в налоговую службу. На будущее — рассчитать примерную сумму налога можно с помощью налогового калькулятора, который также доступен на сайте ФНС.

Кроме того, лично в налоговую инспекцию нужно обращаться, если вам полагаются налоговые льготы (посмотреть их список можно здесь) — и делать это лучше всего заблаговременно. Написать заявление также нужно в случае, если вы не согласны с назначенной суммой платежа: для этого можно прийти в одно из отделений лично или написать письмо по электронной почте. Среагировать на него должны в течение месяца, однако не факт, что налоговики с вашими доводами согласятся.

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Тем, кто не успел заплатить налоги в срок до 3 декабря, за каждый день просрочки будут начисляться пени в размере одной трехсотой от ключевой ставки, установленной ЦБ РФ. Как только сумма задолженности превысит 3 тыс. рублей, налоговики имеют право начать судебную процедуру для принудительного взыскания долгов (тогда к сумме налога и задолженности добавится также оплата судебных издержек). После того как долг достигнет 30 тыс., неплательщику могут перекрыть выезд за границу, а за неуплату в крупном или особо крупном размере (более 900 тыс. рублей за три года и более 4,5 млн рублей за три года соответственно) предусмотрена уголовная ответственность.

В соответствии со ст. 198 УК РФ в этом случае должнику могут грозить крупные штрафы (в размере до 300 тыс. рублей или равные заработной плате за срок от года до двух лет), принудительные работы или до трех лет лишения свободы.

Ужесточение требований к водителям и перевозчикам

С 21 декабря в стране вступят в силу изменения в федеральный закон «О безопасности дорожного движения», которые ужесточают требования к физическим и юридическим лицам (в том числе ИП), занимающимся перевозкой пассажиров, в том числе для собственных нужд. Таким образом, речь идет и о компаниях, которые используют транспортные средства, например, для перевозки своих сотрудников.

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Поправки, призванные обеспечить безопасность пассажиров и других участников дорожного движения, были приняты почти год назад — в конце 2017-го, однако срок их вступления в силу был отложен для того, чтобы перевозчики могли к ним подготовиться.

В частности, новые требования запрещают привлекать к такой работе водителей, имеющих иностранные или международные права, но не имеющих российского удостоверения, а водителям, принятым на работу, нужно будет предоставить возможность регулярно повышать свою квалификацию.

Все транспортные средства, в соответствии с поправками в законодательство, должны проходить предрейсовый контроль, проводить который будут специально аттестованные сотрудники. Вне этого времени транспортные средства должны оставаться на специально оборудованных стоянках (за их организацию как в черте города, так и за его пределами также отвечает перевозчик).

Кроме того, в законе теперь отдельно оговаривается право сотрудников правоохранительных органов на доступ к тахографам — приборам контроля, которыми должны оснащаться все транспортные средства весом более 5 т и оснащенные восемью пассажирскими местами и более.

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Дополнительные изменения коснутся физических лиц, на которых зарегистрированы транспортные средства массой свыше 3,5 т и с более чем восемью посадочными местами, вне зависимости от того, занимаются они официальными перевозками или нет. В частности, отныне они будут нести ответственность за устранение последствий ДТП, виновником которого стало их транспортное средство, а также проводить обязательное техобслуживание в сроки, предусмотренные заводами-изготовителями. Впрочем, последнее требование касается также и юридических лиц, которые занимаются перевозкой пассажиров.

Кроме того, в середине месяца в силу вступают новые требования для водителей, занимающихся международными перевозками, — в дополнение к водительскому удостоверению национального образца они должны будут получить свидетельство профессиональной компетенции, выданное международным автомобильным перевозчиком. Выдаваться оно должно по итогам 36-часового курса по повышению квалификации с последующим письменным экзаменом.

Беспилотники на улицах

На улицах Москвы и Татарстана с 1 декабря появятся первые беспилотные автомобили — в этих регионах будет проведен транспортный эксперимент, который в ближайшем будущем планируется распространить на территорию всей страны.

О сроках старта этого проекта в конце ноября сообщил премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Он также сообщил, что в это время «обкатывать» будут не только сами беспилотники, но и связанные с этим технологические регламенты; кроме того, за это время изучат и возможные недостатки правового регулирования в этой сфере.

Это (постановление правительства. — Ред.) позволит провести эксперимент по тестированию беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования для того, чтобы окончательно выработать правила дорожного движения, а вернее говоря — изменения в них. Дмитрий Медведев премьер-министр России

Всего в эксперименте примут участие около ста автомобилей. При этом из соображений безопасности в каждом должен будет находиться квалифицированный пилот-инструктор, готовый в любой момент вмешаться в ситуацию. Кроме того, ранее сообщалось, что такие авто будут снабжены спецзнаками «Автономное вождение».

Новые правила для кредитных кооперативов

С 4 декабря Центробанк обновляет правила предоставления отчетности для участников кредитных потребительских кооперативов. Они представляют собой объединения граждан, оказывающих друг другу финансовую взаимопомощь, и считаются некоммерческими финансовыми организациями. Кроме того, несколько небольших кооперативов могут объединяться в более крупные саморегулируемые структуры.

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По решению Банка России (оно было принято в октябре этого года), будет обновлен сам порядок предоставления отчетности, кроме того, в отчете появятся новые позиции. Например, касающиеся просроченных задолженностей по процентным доходам или займам.

Подробно ознакомиться с документом ЦБ РФ можно по ссылке.

Пополнение для малого бизнеса (и не только)

Сразу несколько изменений коснутся предпринимателей. Так, малые и средние иностранные предприятия с декабря 2018 года смогут увеличить свою долю в уставном капитале отечественных субъектов малого бизнеса.

Теперь, в случае если такое иностранное предприятие не находится на территории офшора, на его долю может приходиться более 49% уставного капитала российской компании, а его владелец может считаться соучредителем отечественного предприятия. Ранее этот показатель ограничивался 49% как для малых и средних, так и для крупных иностранных компаний (для них, впрочем, всё останется без изменений).

Проверить же своих контрагентов, работающих на территории РФ, отечественные бизнесмены могут в рамках проекта «Прозрачный бизнес», запущенного в этом году ФНС России. Проект был анонсирован еще летом, первые сведения были обнародованы в августе — тогда речь шла о размере штата, а также о специальных налоговых режимах, действующих в отношении той или иной компании. Ожидается, что с декабря на сайте налоговой службы можно будет узнать о задолженностях, штрафах и налоговых правонарушениях, которые числятся за потенциальным или действующим партнером.

Кроме того, хозяйственные товарищества — коммерческие объединения с разделенным на доли уставным капиталом (сюда относятся акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью) с начала декабря могут считаться субъектами малого и среднего бизнеса и, соответственно, претендовать на дополнительные льготы и преференции, положенные таким компаниям. В силу вступают поправки в федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», принятые еще в августе.

ГМО сделают наглядным

Продукты с ГМО (генетически модифицированными организмами) на территории России с конца декабря начнут маркировать. При этом новое требование будет действовать на территории всех стран — участниц Евразийского экономического союза (ЕАС), в который также входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.

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Решение было принято в декабре 2017 года, еще год, как отмечалось в пресс-службе союза, был отведен «на адаптацию бизнеса». С конца декабря 2018-го аббревиатура ГМО должна наноситься на упаковку продукции рядом со знаком «ЕАС» и соответствовать ему по форме и размеру.

Сама по себе информация о наличии в составе ГМО должна была указываться и раньше, но никаких специальных требований на этот счет не существовало, поэтому производители нередко наносили ее мелким шрифтом и потребители надписи не замечали.

Теперь в соответствии с новым техрегламентом ЕАС знак должен оставаться легко читаемым в течение всего срока годности продукта.

Открытие зимнего сезона

Ну и наконец в декабре завершается осеннее межсезонье, а начало зимы означает не только похолодание и снегопады, но и открытие сезона зимних развлечений в большинстве российских регионов.

В Подмосковье, например, он официально начнется именно с 1 декабря: к этому времени должны заработать большинство катков, хоккейных коробок, горнолыжных склонов, а первую в 2018 году подмосковную елку обещают нарядить в Люберцах в тот же день.