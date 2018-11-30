Россияне оценили питание в школах и больницах

Источник: РИА "Новости"

Согласно результатам исследования, с которыми ознакомились «Известия», больше всего граждане недовольны внешним видом, однообразием и качеством блюд. Последнее не устраивает каждого третьего опрошенного. При этом за последний год увеличилось число лиц, довольных вкусом и размером порций, а также чистотой в столовых.

В ОНФ, со своей стороны, обращают внимание на устаревшие нормы СанПиН, отсутствие стандартов для разработки меню и возможности плановой проверки аутсорсинговых компаний. Организация направила в правительство доклад о проблемах в сфере общественного питания.