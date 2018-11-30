В России выявлено свыше 12 тыс. ВИЧ-положительных детей

Источник: Известия

Люди мало знают об этой болезни, в связи с этим родственники инфицированных стараются не афишировать диагноз, боясь осуждения и дискриминации детей. Согласно исследованию благотворительного фонда «Дети плюс», с подобным сталкивались 55% родителей.

При этом современный уровень медицины позволяет людям с ВИЧ прожить долгую и счастливую жизнь. Медики также подтверждают, что «положительные» дети безопасны для окружающих.