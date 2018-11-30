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05:35 (мск), источник: РИА Новости

Гидрометцентр рассказал, какая погода ожидает россиян в декабре

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Температура в декабре в большинстве округов европейской части России ожидается близкой к норме, но на северо-западе будет чуть теплее обычного, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.

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Источник: РИА Новости

«Средняя температура воздуха ожидается в Северо-Западном федеральном округе на один градус выше средних многолетних значений, а в других округах европейской части России — близкой к норме», — сказал Киктёв.

Что касается осадков, то больше среднего их ожидается в Карелии, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях, а юге Центрального округа, в Южном и Северо-Кавказском округах — меньше. На остальной территории — около нормы, добавил глава ведомства.

«В то же время на градус выше средних многолетних значений ожидается декабрь на крайнем севере Урала и Сибири. Однако на юго-западе и юго-востоке Сибири будет на градус ниже, а на остальной территории азиатской части страны — близкой к норме», — уточнил метеоролог.

Меньше среднего ожидается осадков на востоке Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского округов, на большей части Красноярского края, на севере Иркутской области и Бурятии, в Якутии и Магаданской области, на севере Забайкалья, Амурской области и Камчатки.

«В то же время на юге Хабаровского и в Приморском краях — больше среднего, а на остальной территории — около нормы», — заключил Киктёв.

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