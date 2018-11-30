Гидрометцентр рассказал, какая погода ожидает россиян в декабре
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Температура в декабре в большинстве округов европейской части России ожидается близкой к норме, но на
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Температура в декабре в большинстве округов европейской части России ожидается близкой к норме, но на
«Средняя температура воздуха ожидается в
Что касается осадков, то больше среднего их ожидается в Карелии, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях, а юге Центрального округа, в Южном и
«В то же время на градус выше средних многолетних значений ожидается декабрь на крайнем севере Урала и Сибири. Однако на
Меньше среднего ожидается осадков на востоке
«В то же время на юге Хабаровского и в Приморском краях — больше среднего, а на остальной территории — около нормы», — заключил Киктёв.