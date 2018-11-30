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19:52 (мск), источник: ТАСС

В одном из сел Забайкалья отремонтировали дом культуры

ЧИТА, 30 ноября. /ТАСС/ — Капитальный ремонт проведен в рамках федеральной программы развития культуры.

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Источник: забайкальскийкрай.рф

Дом культуры «Багул» отремонтировали в селе Новая Кука Забайкальского края. Капитальный ремонт проведен в рамках федеральной программы развития культуры, сообщила пресс-служба главы региона.

«Сумма вложений в выполненный ремонт в 2018 году составила 2,3 млн рублей. На эти средства обновлена крыша, окна, проведен косметический ремонт. Торжественное открытие дома культуры состоится в пятницу», — сказали в пресс- службе.

По словам замминистра культуры края Алексея Бочкарникова, дом культуры в Новой Куке — это не только место отдыха и общения, но и духовного, патриотического и эстетического воспитания жителей.

Самое главное — мы смогли сохранить для села здание, где ежедневно открыты двери для участников студии танца, театрального и кукольного театров, мастерских декоративно-прикладного творчества, библиотеки, спортивных секций.

Село Новая Кука находится в 50 км от Читы в устье реки Кука. Здесь живут 3,5 тыс. человек. Дом культуры в селе построили в 1991 году.

В 2018 году впервые в рамках федеральной программы по развитию культуры на капитальный ремонт сельских домов культуры Забайкалья были выделены 30 млн рублей. Их распределили между учреждениями в десяти районах края.

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