В одном из сел Забайкалья отремонтировали дом культуры
ЧИТА, 30 ноября. /ТАСС/ — Капитальный ремонт проведен в рамках федеральной программы развития культуры.
ЧИТА, 30 ноября. /ТАСС/ — Капитальный ремонт проведен в рамках федеральной программы развития культуры.
Дом культуры «Багул» отремонтировали в селе Новая Кука Забайкальского края. Капитальный ремонт проведен в рамках федеральной программы развития культуры, сообщила
«Сумма вложений в выполненный ремонт в 2018 году составила 2,3 млн рублей. На эти средства обновлена крыша, окна, проведен косметический ремонт. Торжественное открытие дома культуры состоится в пятницу», — сказали в пресс- службе.
По словам замминистра культуры края Алексея Бочкарникова, дом культуры в Новой Куке — это не только место отдыха и общения, но и духовного, патриотического и эстетического воспитания жителей.
Самое главное — мы смогли сохранить для села здание, где ежедневно открыты двери для участников студии танца, театрального и кукольного театров, мастерских
декоративно-прикладноготворчества, библиотеки, спортивных секций.
Село Новая Кука находится в 50 км от Читы в устье реки Кука. Здесь живут 3,5 тыс. человек. Дом культуры в селе построили в 1991 году.
В 2018 году впервые в рамках федеральной программы по развитию культуры на капитальный ремонт сельских домов культуры Забайкалья были выделены 30 млн рублей. Их распределили между учреждениями в десяти районах края.