В одном из сел Забайкалья отремонтировали дом культуры

Источник: забайкальскийкрай.рф

Дом культуры «Багул» отремонтировали в селе Новая Кука Забайкальского края. Капитальный ремонт проведен в рамках федеральной программы развития культуры, сообщила пресс-служба главы региона.

«Сумма вложений в выполненный ремонт в 2018 году составила 2,3 млн рублей. На эти средства обновлена крыша, окна, проведен косметический ремонт. Торжественное открытие дома культуры состоится в пятницу», — сказали в пресс- службе.

По словам замминистра культуры края Алексея Бочкарникова, дом культуры в Новой Куке — это не только место отдыха и общения, но и духовного, патриотического и эстетического воспитания жителей.

Самое главное — мы смогли сохранить для села здание, где ежедневно открыты двери для участников студии танца, театрального и кукольного театров, мастерских декоративно-прикладного творчества, библиотеки, спортивных секций.

Село Новая Кука находится в 50 км от Читы в устье реки Кука. Здесь живут 3,5 тыс. человек. Дом культуры в селе построили в 1991 году.