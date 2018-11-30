Куда поехать на Новый год? Тройка маршрутов для недорогого автопутешествия

Москва — Вологда — Великий Устюг
Уровень сложности: средний
Начнем с самого сложного и затратного варианта в нашем обзоре — путешествия на север, в вотчину Деда Мороза, которое подойдет бывалым автомобилистам. Расстояние от Москвы до Великого Устюга — 900 км, но если разбить его на два равных отрезка и по пути заглянуть в Вологду, поездка получится менее утомительной, более познавательной и насыщенной. Чтобы попасть в древнейший на Руси «город резных палисадов», нужно преодолеть 450 км по трассе М-8 и а/д «Холмогоры» (подробнее — в приложении народных карт MAPS.ME, где тысячи бывалых путешественников уже поделились самыми выгодными маршрутами).
Что посмотреть в Вологде: этот город был основан во времена Киевской Руси и буквально напичкан достопримечательностями. Одних церквей и соборов — несколько десятков. В рамках одного-двух дней можно охватить Архиерейское подворье, Кремль и Софийский собор, познакомиться с некоторыми экспозициями Вологодского государственного музея-заповедника и Музеем кружева (заодно можно будет прикупить интересных сувениров). Детям понравится в парке Ветеранов труда, где есть интерактивные сказочные зоны и санный поезд Деда Мороза.
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Что посмотреть в Устюге: перво-наперво, конечно, нужно отправиться в резиденцию Деда Мороза — занятие на целый день (или даже два) вам обеспечено. Только не забудьте взять с собой термос с горячим чаем и бутерброды, поскольку заведений общепита на территории загородного поместья мало, а места забронированы под группы туристов. Вы увидите, как живет главный фольклорный персонаж, сможете сфотографироваться на фоне гигантского лаптя и согреться стопкой хмельного медового сбитня. Да, одеться лучше по-спортивному, в лыжные штаны и куртки — ведь в резиденции вам наверняка захочется покататься на «ватрушке» с ледяной горки или оседлать оленя.
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Отдельный день необходимо посвятить осмотру историко-архитектурного наследия города. Главный объект — Соборное дворище, комплекс церквей и бытовых построек на центральной площади. В Великом Устюге множество монастырей и храмов, так как население города до революции было очень набожным. Рекомендуем посетить Дымковскую слободу и самый старый городской монастырь — Михайло-Архангельский.
Во время загрузки произошла ошибка.Резиденция Деда Мороза, Великий Устюг
Из аутентичных сувениров в Великом Устюге имеются изделия из черненого серебра (знаменитый местный промысел), льна и бересты. Любители крепких напитков оценят всевозможные бальзамы и настойки с травами и ягодами, а также фирменную устюгскую водку «От Деда Мороза».
Основные расходы: бензин — примерно 8 тыс.руб. в обе стороны; проживание — в Вологде под Новый год можно найти номер на двоих от 2500 руб., в Устюге на 31 декабря — снять домик на большую компанию за 5000 руб.
Москва — Сергиев Посад — Ростов Великий — Ярославль
Уровень сложности: низкий
Расстояние от столицы до славного древнего города на Волге, основанного Ярославом Мудрым — 270 км, а среднее время в пути составляет 4 часа. Этот путь стоит преодолеть, чтобы лично познакомиться с центром русского купечества, который является почетным членом ЮНЕСКО и насчитывает на своей территории 800 памятников старины. Путешествие до Ярославля тоже можно разбить на несколько частей, ведь по дороге находятся несколько городов Золотого кольца — в частности, Сергиев Посад и Ростов Великий (его можно «приберечь» на обратный путь).
Что посмотреть в Сергиевом Посаде: конечно, Троице-Сергиеву лавру, внутри которой находятся несколько десятков построек, включая Троицкий собор с мощами Сергия Радонежского, Трапезную церковь, Больничные палаты и музейный комплекс. После осмотра достопримечательностей отогреться можно в одном из многочисленных ресторанов в купеческо-боярском стиле с обязательной медовухой (водителю придется ограничиться вкуснейшими старорусскими пирогами).
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Что посмотреть в Ярославле: титульные достопримечательности — Спасо-Преображенский монастырь, где обнаружили «Слово о полку Игореве», церковь Ильи Пророка, Волжская набережная. Детям понравится музей-театр «Алешино подворье», где оживают персонажи русских сказок. 31 декабря на улицах города устраиваются народные гуляния с песнями, плясками, скоморохами и торговлей с лотков. Если планируете слушать бой курантов на свежем воздухе со стаканчиком ароматного сбитня, стоит заранее наведаться в одну из сувенирных лавок и прикупить пару уютных валенок от местной фабрики вяляной обуви.
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Что посмотреть в Ростове: этот город — одна большая достопримечательность, которую вполне возможно целиком обойти пешком. За один день реально охватить Кремль с музеем и Музей финифти (местный промысел). Старорусская кухня в исполнении ростовских рестораторов, в известном смысле, сама по себе является популярной «достопримечательностью» — особенно все, что касается рыбы.
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Основные расходы: бензин — примерно 2500 руб. в обе стороны; проживание — и в Сергиевом Посаде под Новый год, и в Ярославле на 31 декабря, и в Ростове на 1 января можно найти апарт-отели или номера в гостевых домах от 2500 руб.на двоих за сутки.
Москва — Владимир
Уровень сложности: элементарный
От столицы России современной до столицы древнерусского княжества Владимирского, а также самого значимого города Золотого Кольца — всего 190 км прямиком по трассе М-7. По пути лежит Орехово-Зуево, где при желании можно сделать остановку (карты MAPS.ME покажут по пути все места, где можно отдохнуть и перекусить, даже в режиме офлайн).
Что посмотреть: Владимир — это изобилие белокаменных средневековых церквей, интереснейших музеев и фабрик с аутентичными сувенирами. Нелегкая задача — перечислить все титульные достопримечательности этого славного города. Прежде всего, конечно, нужно осмотреть Золотые ворота, Дмитриевский и Успенский соборы (последний украшен фресками Андрея Рублева); Рождественский монастырь, Троицкую церковь с выставкой прикладного искусства.
Во время загрузки произошла ошибка.Золотые ворота, Владимир
Большинство туристов также посещают знаменитый храм Покрова-на-Нерли за пределами Владимира. Знаковых музеев тоже не перечесть: в списке must see, как минимум — Владимиро-Суздальский музей-заповедник и Исторический музей. Детям понравится Музей-сказка «Бабуся Ягуся», а их мамам — Музей хрусталя и лаковой миниатюры. Некоторым путешественникам покажется любопытной экскурсия в небезызвестную тюрьму «Владимирский централ» — не слишком, конечно, новогоднее мероприятие, но любители шансона оценят. Это действующая тюрьма с 250-летней историей и музеем на территории, где можно узнать все о знаменитых узниках (среди которых, например, революционер Фрунзе, шпион Пауэрс, певица Русланова и сын вождя Василий Сталин).
Во время загрузки произошла ошибка.Владимир
Недалеко от Владимира, в поселке Мелехово, находится спортивный комплекс «Красная горка», где можно покататься на лыжах и «ватрушках». 31 декабря в городе устраиваются красочные народные гуляния, главное из которых — на Соборной площади.
Основные расходы: бензин — примерно 1700 руб. в обе стороны; 2-х дневное проживание (включая новогоднюю ночь) — от 8000 руб. на двоих.