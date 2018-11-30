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10:41 (мск), источник: Mail Новости

Куда поехать на Новый год? Тройка маршрутов для недорогого автопутешествия

Картографический сервис MAPS.ME составил для «Mail.Ru Новостей» путеводитель по самобытным городам нашей страны, куда можно запросто добраться из Москвы на личном авто и встретить Новый год в атмосфере Древней Руси.

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Источник: СС0/Pexels

Москва — Вологда — Великий Устюг

Уровень сложности: средний

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Начнем с самого сложного и затратного варианта в нашем обзоре — путешествия на север, в вотчину Деда Мороза, которое подойдет бывалым автомобилистам. Расстояние от Москвы до Великого Устюга — 900 км, но если разбить его на два равных отрезка и по пути заглянуть в Вологду, поездка получится менее утомительной, более познавательной и насыщенной. Чтобы попасть в древнейший на Руси «город резных палисадов», нужно преодолеть 450 км по трассе М-8 и а/д «Холмогоры» (подробнее — в приложении народных карт MAPS.ME, где тысячи бывалых путешественников уже поделились самыми выгодными маршрутами).

Что посмотреть в Вологде: этот город был основан во времена Киевской Руси и буквально напичкан достопримечательностями. Одних церквей и соборов — несколько десятков. В рамках одного-двух дней можно охватить Архиерейское подворье, Кремль и Софийский собор, познакомиться с некоторыми экспозициями Вологодского государственного музея-заповедника и Музеем кружева (заодно можно будет прикупить интересных сувениров). Детям понравится в парке Ветеранов труда, где есть интерактивные сказочные зоны и санный поезд Деда Мороза.

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Вологда

Что посмотреть в Устюге: перво-наперво, конечно, нужно отправиться в резиденцию Деда Мороза — занятие на целый день (или даже два) вам обеспечено. Только не забудьте взять с собой термос с горячим чаем и бутерброды, поскольку заведений общепита на территории загородного поместья мало, а места забронированы под группы туристов. Вы увидите, как живет главный фольклорный персонаж, сможете сфотографироваться на фоне гигантского лаптя и согреться стопкой хмельного медового сбитня. Да, одеться лучше по-спортивному, в лыжные штаны и куртки — ведь в резиденции вам наверняка захочется покататься на «ватрушке» с ледяной горки или оседлать оленя.

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Великий Устюг

Отдельный день необходимо посвятить осмотру историко-архитектурного наследия города. Главный объект — Соборное дворище, комплекс церквей и бытовых построек на центральной площади. В Великом Устюге множество монастырей и храмов, так как население города до революции было очень набожным. Рекомендуем посетить Дымковскую слободу и самый старый городской монастырь — Михайло-Архангельский.

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Резиденция Деда Мороза, Великий Устюг

Из аутентичных сувениров в Великом Устюге имеются изделия из черненого серебра (знаменитый местный промысел), льна и бересты. Любители крепких напитков оценят всевозможные бальзамы и настойки с травами и ягодами, а также фирменную устюгскую водку «От Деда Мороза».

Основные расходы: бензин — примерно 8 тыс.руб. в обе стороны; проживание — в Вологде под Новый год можно найти номер на двоих от 2500 руб., в Устюге на 31 декабря — снять домик на большую компанию за 5000 руб.

Москва — Сергиев Посад — Ростов Великий — Ярославль

Уровень сложности: низкий

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Расстояние от столицы до славного древнего города на Волге, основанного Ярославом Мудрым — 270 км, а среднее время в пути составляет 4 часа. Этот путь стоит преодолеть, чтобы лично познакомиться с центром русского купечества, который является почетным членом ЮНЕСКО и насчитывает на своей территории 800 памятников старины. Путешествие до Ярославля тоже можно разбить на несколько частей, ведь по дороге находятся несколько городов Золотого кольца — в частности, Сергиев Посад и Ростов Великий (его можно «приберечь» на обратный путь).

Что посмотреть в Сергиевом Посаде: конечно, Троице-Сергиеву лавру, внутри которой находятся несколько десятков построек, включая Троицкий собор с мощами Сергия Радонежского, Трапезную церковь, Больничные палаты и музейный комплекс. После осмотра достопримечательностей отогреться можно в одном из многочисленных ресторанов в купеческо-боярском стиле с обязательной медовухой (водителю придется ограничиться вкуснейшими старорусскими пирогами).

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Сергиев Посад

Что посмотреть в Ярославле: титульные достопримечательности — Спасо-Преображенский монастырь, где обнаружили «Слово о полку Игореве», церковь Ильи Пророка, Волжская набережная. Детям понравится музей-театр «Алешино подворье», где оживают персонажи русских сказок. 31 декабря на улицах города устраиваются народные гуляния с песнями, плясками, скоморохами и торговлей с лотков. Если планируете слушать бой курантов на свежем воздухе со стаканчиком ароматного сбитня, стоит заранее наведаться в одну из сувенирных лавок и прикупить пару уютных валенок от местной фабрики вяляной обуви.

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Ярославль

Что посмотреть в Ростове: этот город — одна большая достопримечательность, которую вполне возможно целиком обойти пешком. За один день реально охватить Кремль с музеем и Музей финифти (местный промысел). Старорусская кухня в исполнении ростовских рестораторов, в известном смысле, сама по себе является популярной «достопримечательностью» — особенно все, что касается рыбы.

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Ростов

Основные расходы: бензин — примерно 2500 руб. в обе стороны; проживание — и в Сергиевом Посаде под Новый год, и в Ярославле на 31 декабря, и в Ростове на 1 января можно найти апарт-отели или номера в гостевых домах от 2500 руб.на двоих за сутки.

Москва — Владимир

Уровень сложности: элементарный

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От столицы России современной до столицы древнерусского княжества Владимирского, а также самого значимого города Золотого Кольца — всего 190 км прямиком по трассе М-7. По пути лежит Орехово-Зуево, где при желании можно сделать остановку (карты MAPS.ME покажут по пути все места, где можно отдохнуть и перекусить, даже в режиме офлайн).

Что посмотреть: Владимир — это изобилие белокаменных средневековых церквей, интереснейших музеев и фабрик с аутентичными сувенирами. Нелегкая задача — перечислить все титульные достопримечательности этого славного города. Прежде всего, конечно, нужно осмотреть Золотые ворота, Дмитриевский и Успенский соборы (последний украшен фресками Андрея Рублева); Рождественский монастырь, Троицкую церковь с выставкой прикладного искусства.

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Золотые ворота, Владимир

Большинство туристов также посещают знаменитый храм Покрова-на-Нерли за пределами Владимира. Знаковых музеев тоже не перечесть: в списке must see, как минимум — Владимиро-Суздальский музей-заповедник и Исторический музей. Детям понравится Музей-сказка «Бабуся Ягуся», а их мамам — Музей хрусталя и лаковой миниатюры. Некоторым путешественникам покажется любопытной экскурсия в небезызвестную тюрьму «Владимирский централ» — не слишком, конечно, новогоднее мероприятие, но любители шансона оценят. Это действующая тюрьма с 250-летней историей и музеем на территории, где можно узнать все о знаменитых узниках (среди которых, например, революционер Фрунзе, шпион Пауэрс, певица Русланова и сын вождя Василий Сталин).

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Владимир

Недалеко от Владимира, в поселке Мелехово, находится спортивный комплекс «Красная горка», где можно покататься на лыжах и «ватрушках». 31 декабря в городе устраиваются красочные народные гуляния, главное из которых — на Соборной площади.

Основные расходы: бензин — примерно 1700 руб. в обе стороны; 2-х дневное проживание (включая новогоднюю ночь) — от 8000 руб. на двоих.

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