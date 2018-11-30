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11:35 (мск), источник: Mail Новости

Ученые открыли новый вид ос, которые превращают пауков в «зомби»

Фильм ужасов в реальности.

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Зоологи из Университета Британской Колумбии недавно вернулись из Эквадора, где изучали социальных пауков вида Anelosimus eximius. Это небольшие насекомые, которые живут колониями до 50 тысяч особей. Они вместе плетут гигантские паутины, заботятся о потомстве и охотятся. Но в ходе наблюдения за пауками ученые обнаружили нечто необычное — некоторые из насекомых уходили из «семьи» и плели странную отдельную паутину.

Понаблюдав внимательнее и изучив новую паутину, группа специалистов обнаружила, что действовали так пауки не по своей воле. Оказалось, что их «разумом» завладели осы-паразиты из семейства Zatypota.

Ученые знали, что некоторые осы этого вида могут паразитировать на пауках-одиночках, но никакого отклонения от обычного поведения у пауков при этом не наблюдалось. Новый вид ос, который и открыли зоологи, — совсем другое дело. Это природные «маньяки», которые откладывают яйца на теле своей жертвы, и по мере взросления личинка осы в буквальном смысле высасывает жизненные соки из паука. При этом социальный паук покидает свою колонию и плетет отдельную паутину с коконом внутри, где и развивается будущая оса-паразит. При этом она контролирует паука и медленно его поедает.

Пока ученые до конца не разобрались с механизмом воздействия ос на пауков, но они предполагают, что осы впрыскивают в тело жертвы особый гормон, который и превращает паука в безвольного «зомби».

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