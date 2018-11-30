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14:22 (мск), источник: Газета.Ру

Лунный грунт, собранный «Луной-16», продан за $855 тыс

Лунный грунт, собранный советской станцией «Луна-16», продан за $855 тыс. на аукционе Sotheby’s. О том, кому он принадлежал раньше, и о самом дорогом «лунном» лоте рассказывает «Газета.Ru».

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Источник: РИА "Новости"

Частицы лунного грунта, которые в 1970 году доставила на Землю советская станция «Луна-16», ушли с молотка на аукционе Sotheby’s. Их конечная стоимость составила $855 тыс., сообщается на сайте аукциона.

Фрагменты лунного грунта размером от 1 до 2 мм в диаметре находятся в металлическом футляре с увеличительным стеклом сверху и табличкой на русском языке «Частицы грунта “Луны-16”».

Впервые они оказались на аукционе в 1993 году, тогда их выкупили за $442 тыс.

Советская станция «Луна-16» отправилась на Луну 12 сентября 1970 года с космодрома «Байконур». 17 сентября она оказалась на лунной орбите, а 20-го мягко села на поверхность Луны в районе Моря Изобилия.

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Контроль станции осуществлялся с Земли. С помощью грунтозаборного устройства специалисты собрали образцы лунного грунта общей массой 101 грамм и поместили в специальную герметичную капсулу. 21 сентября капсула отправилась на Землю в возвращаемом аппарате.

24 сентября аппарат мягко приземлился на территории СССР в 80 километрах юго-восточнее города Джезказган в Казахстане.

По результатам полета станции «Луна-16» Международная авиационная федерация (FAI) зарегистрировала приоритетные научно-технические достижения станции: возвращение на Землю после посадки на поверхность Луны, доставка на поверхность Луны космической ракеты «Луна — Земля» с возвращаемым аппаратом и автоматический старт с Луны и доставка лунного грунта на Землю.

Согласно информации на сайте аукциона, несколько крупиц лунного грунта получила в подарок Нина Королева, вторая жена конструктора Сергея Королева, в качестве признания заслуг ее супруга в реализации космической программы.

Именно они и оказались на аукционе — неизвестный коллекционер, который выкупил их в 1993 году, решил выставить свое приобретение на торги.

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Впрочем, с версией о том, что камни принадлежали вдове Королева, не согласны в московском Мемориальном музее космонавтики.

«Это чудовищная ошибка! Нина Ивановна никогда вещи, связанные с мужем, не продавала, — рассказал “Комсомольской правде” старший научный сотрудник музея Виктор Таран. — Американцы все перепутали. На самом деле история была такова: собственником грунта в нашей стране был институт геохимии и аналитической химии имени Вернадского. Сразу после возвращения на Землю “Луны-16” эти три песчинки были подарены Марии Николаевне Баланиной. Это мама Сергея Павловича Королева. Лунный грунт хранился у нее, а потом по наследству перешел к Наталье Сергеевне — дочери Королева от первого брака, которая в 1993 году выставила раритет на аукцион. Это частная собственность, и она была вправе распорядиться ей по своему усмотрению».

Также, по словам Тарана, Нину Королеву очень возмутило, когда в 1993 году в аукционном каталоге появились слова о том, что грунт принадлежал ей — она очень трепетно относилась к памяти мужа и все, вплоть до последней записки, передала в фонды музея.

В том же 1993 году, говорит Таран, она обращалась к руководству Sotheby’s, и директор аукциона признал ошибку, прислал ей письмо, где извинялся за то, что они ввели общественность в заблуждение. Подлинник письма хранится в фондах музея.

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Ранее на аукционе Sotheby’s был продан за рекордные $1,8 млн еще один «лунный» лот — сумка Нила Армстронга с частицами лунной пыли.

Сумма в $1,812 млн, выложенная за сумку, оказалась самой крупной выплатой в истории, сделанной за какой-либо артефакт американской космической программы.

Впрочем, эта сумма оказалась скромнее, чем те, что назывались экспертами накануне торгов: предполагалось, что за артефакт можно будет выручить от $2 млн до $4 млн.

После того как Армстронг сделал свой знаменитый на весь мир «один маленький шаг» по лунной поверхности, он прошел еще немного и быстро собрал образцы грунта в свой маленький мешочек. Это было сделано для того, чтобы на случай экстренного взлета экипажа посадочного модуля все же успел собрать хоть какие-то образцы.

Торги, состоявшиеся 20 июля 2017 года, были приурочены ко дню высадки Армстронга и его напарника Базза Олдрина на Луну, где они провели за пределами корабля 2 часа 21 минуту.

Сумку в 2015 году на аукционе в Техасе приобрела за $995 тыс. адвокат из Чикаго Нэнси Карлсон.

После покупки она обнаружила внутри пыль и камешки. Карлсон передала их NASA, где ей сообщили, что содержимое сумки взято с лунной поверхности, является государственной собственностью и было продано по ошибке. Однако через суд Карлсон добилась признания сумки своей собственностью и выставила на продажу.

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