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12:41 (мск), источник: Mail Новости

Домашние питомцы, какими мы их любим (фото и видео)

30 ноября отмечается Всемирный день домашних животных.

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Домашние животные — это постоянный источник положительных эмоций. Они умеют поднимать настроение не только своим хозяевам, но и всем, кто их видит.

Мы любим наблюдать, как они едят:

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Как заботятся о своем потомстве:

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И даже как они дерутся:

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Ведь, что бы питомцы не делали, они остаются милыми и забавными:

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