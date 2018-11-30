Домашние питомцы, какими мы их любим (фото и видео)
30 ноября отмечается Всемирный день домашних животных.
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30 ноября отмечается Всемирный день домашних животных.
Домашние животные — это постоянный источник положительных эмоций. Они умеют поднимать настроение не только своим хозяевам, но и всем, кто их видит.
Мы любим наблюдать, как они едят:
Как заботятся о своем потомстве:
И даже как они дерутся:
Ведь, что бы питомцы не делали, они остаются милыми и забавными:
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